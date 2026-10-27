N-are tatuaje. N-are cercei băgați pe te miri unde. N-are o freză fistichie. N-are nici măcar tunsoare „de fotbalist”, știți stilul, ras pe margini ca pe vremea pajilor medievali.

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N-are gagici din alea pe care nu le poți vedea pe rețele niciodată îmbrăcate cu mai mult de un costum de baie care pleznește. N-are nici măcar o soție spectaculoasă după standardele instagramabile, orice ar însemna asta. Nu spune prostii, nu își trage de păr adversarii, nu urlă ca disperatu' după un fault care n-a fost. Nu e cool. E cold.

Perseverență, concentrare, adaptare

Kane e rece ca o zi de iarnă cu ger și soare. E rece în sensul insensibilității la maimuțărelile fără de care nu mai poți exista în lumea de azi. Dar el, culmea, există împotriva oricărei logici. Ar fi putut avea multe destine. Pilot de avion. Șef de expediție. Cercetător la CERN.

Fotbalul de azi trăiește din chestii senzaționale, mărgici înșirate pe ațe, strălucitoare, minunate. Cascadorii, comicării. Alte meserii esențiale pentru umanitate nu atrag privirea, laudele, like-urile. Sunt pentru mulți ca o șaorma fără usturoi.

Meseria de a ști cine ești și de a face mereu cât poți mai bine. Nu e simplu. Necesită perseverență, concentrare, adaptare. Nimic din ce înseamnă talent mitologic. Ăla e pentru Messi, Yamal, Mbappe. Pentru Kane e de muncă.

Glumind, a înfăptuit dezideratul ceaușist: să facem din cantitate o nouă calitate. Evident că nu e așa. Dar tot ce a făcut Kane, și a făcut multe, are încastrat ca fierul în beton capacitatea de a crește, de a progresa încet și sigur, fără a întârzia pentru nimicuri pe drum. Din 2014 încoace are o medie de aproape 26 de goluri și 6 pase de gol pe sezon doar în meciurile de primă ligă. Monstruos.

King Kane

Kane e un extraterestru și ultimul romantic al unui sport care își schimbă forma și fondul. Britanicul vrea doar să joace fotbal cât mai bine. N-a câștigat nimic esențial, i se reproșează. Dar eu zic că are cel mai mare trofeu posibil.

Privindu-l, și nu doar când e letal în fața porților adverse, mulți regăsesc o noimă acestei lumi bezmetice. Kane e ca poștașul care face același lucru bine făcut zi de zi, dintotdeauna: leagă oamenii între ei, le aduce doza de normalitate. Văzându-l, știindu-l la datorie, dormi mai bine. Mai tragi un șut angoaselor.

N-o fi fost fără dubiu cel mai bun din sezonul trecut. Doar că despre asta e vorba, se știe, de când i-au dat Balonul lui Messi în fața lui Lewandowski, contează și cariera. Lui Lewa i-a trecut trenul după acel moment ratat. Aceeași soartă l-ar fi așteptat și pe omul-gol.

Probabil că în mințile și sufletele celor care l-au votat pe King Kane a contat și această angoasă, că ar fi fost păcat să rămână fără această coroană pentru totdeauna. Și chiar ar fi fost.