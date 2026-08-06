Măldărășanu vs Nicolescu Detalii de la negocierile cu antrenorul:  „Tu, mare avocat... Astea sunt metehne vechi” 

Marius Măldărășanu, actualmente antrenor liber de contract, a vorbit despre momentul în care putea prelua banca Rapidului, când echipa a luat-o de la zero, din ligile inferioare

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Tehnicianul de 51 de ani spune că a fost nemulțumit de atitudinea conducerii rapidiste de atunci și de faptul că nu au fost respectate cerințele sale, discutate anterior.

Marius Măldărășanu: „Când mi-au trimis contractul, tot ce discutasem era diferit”

„Proiectul de la Rapid au vrut să-l înceapă cu mine. Pancone, Maftei, Nico… era Ovidiu Burcă în conducere, cu Andrei Nicolescu. M-au sunat. Eram la Astra 2. I-am zis lui Dani uite, așa, așa așa. M-am întâlnit cu ei, am discutat, Era o nimica toată, nu era vorba de bani.

Când mi-au trimis contractul, tot ce discutasem era diferit. Banii brut erau mai puțini decât luam la Astra 2, ca idee, dar e vorba de principiu, nu de sumă. Pe urmă, era discuția că dacă eu promovam cu Rapidul an de an, terminam contractul chiar când urma Liga 1. Atunci tu poți să-l aduci pe X.

I-am sunat, Nico era jucător, nu mi s-a părut că era președinte sau ceva. A fost o luptă între ei. Eu am discutat cu Burcă și Nicolescu.

L-am sunat pe Ovidiu despre contract, «Vezi că nu vin». «Bă, ești nebun, cum?». «Uite, așa așa». «A greșit o stagiară».

Nu suntem copii. Tu, mare avocat, dacă tu îmi dai mie ca stagiar să fac un contract, pe urmă îl verifici. Nu poți să-mi spui… Au fost greșeli numai în defavoarea mea. Am spus că nu, gata, nu vreau să plecăm cu stângul.

Dacă au gândi-o așa, astea sunt metehne vechi. Dacă a fost o greșeală, asta este. Au fost rapidiști care m-au criticat, dar eu ăsta sunt. Vrem să fim corecți? Asta e viața, caută pe altul.

M-am întâlnit cu Nico, a venit la Ploiești, eu spusesem deja că nu. Îmi adusese și alt contract. După, când am terminat discuția și era clar, gata, nu vin, mi-a zis «Vezi că și ăla e greșit» (n.r. al doilea contract). Ca idee. La un moment dat cred că-mi va veni și mie rândul să antrenez Rapidul. Cu siguranță, cândva”, a declarat Măldărășanu la SportCast cu Sile.

Reacția lui Andrei Nicolescu: „În contractul redactat era trecut net în loc de brut”

Andrei Nicolescu i-a răspuns tehnicianului, la Prima Sport:

„Știu parte din discuții, n-are rost să-l contrazic eu. Într-adevăr, din ce știu, din discuția cu Ovidiu la momentul ăla, contractul pe care l-au discutat negocierile n-au fost cu Ovidiu, ci între Niculae și Măldărășanu.

În contractul redactat era trecut net în loc de brut. Era pur și simplu o chestiune de redactare. Mai departe, detaliile… era pe 4 ani, așa s-a dorit. Într-adevăr, puteam să fim în prima ligă.

Niculae s-a dus să-i explice, ce s-a insinuat a fost că era ceva voit din partea lui Ovidiu, că, deși negociase ceva cu el, a încercat să treacă peste vigilența lui. Ceea ce e un pic absurd, erau doi oameni maturi. N-a venit, asta a fost istoria”.

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