Hermannstadt s-a retras din Liga 2! Situație incredibilă cu o zi înainte de începerea noii stagiuni. FRF a decis cine îi ia locul

Hermannstadt s-a retras din Liga 2 cu o zi înainte de startul noului sezon.

FRF a decis formația care va lua locul echipei din Sibiu. Detalii, mai jos.

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Hermannstadt s-a confruntat cu probleme financiare mari în ultimii ani. Clubul este în insolvență încă din 2021, iar acum a decis să nu mai continue nici în Liga 2.

Hermannstadt s-a retras din Liga 2

FRF a anunțat, vineri, că locul sibienilor va fi luat de CSM Olimpia Satu Mare, formație care a retrogradat la finalul sezonului trecut din liga secundă, dar care și-a luat licență pentru Liga 2.

Gruparea sătmăreană va prelua și programul competițional al celor de la Hermannstadt. Astfel, Olimpia va evolua pe terenul celor de la CSC Dumbrăvița în prima etapă. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 11:00.

„În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF:

Aprobă referatul Departamentului Competiții al FRF privind ocuparea locului vacant apărut în Liga a 2-a, ca urmare a retragerii clubului FC Hermannstadt, de către clubul CSM Olimpia Satu Mare. CSM Olimpia Satu Mare va prelua programul competiţional al clubului AFC Hermannstadt”, notează frf.ro.

Ionuț Stoica: „Nu mă așteptam”

Căpitanul Ionuț Stoica a anunțat că jucătorii celor de la Hermannstadt se pregăteau să plece spre Dumbrăvița, însă au fost anunțați de dimineață că echipa se va desființa

Veteranul de 38 ani s-a declarat extrem de dezamăgit de cele întâmplate.

„Noi eram pregătiți să jucăm sâmbătă la Dumbrăvița, dar vineri dimineață am fost anunțați de desființarea echipei. Sunt dezamăgit total, nu mă așteptam, dar a venit și momentul acesta, eu mai speram că nu se va termina așa.

Am fost 9 ani la Hermannstadt, am venit din primul an de Liga 2, au fost momente frumoase, când am promovat imediat după retrogradare sau cele două finale de Cupă, din păcate rămânem doar cu ele” a declarat Ionuț Stoica, citat de oradesibiu.ro.

Ionuț Stoica a bifat 290 de meciuri în tricoul celor de la Hermannstadt / Foto: sportpictures.eu

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