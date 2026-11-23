Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit în ce condiții ar putea să-l aducă pe Ianis Hagi (28 de ani) la echipă în perioada de transferuri din iarnă.

După remiza cu FC Argeș, scor 0-0, din etapa #16 a Superligii, Becali s-a declarat nemulțumit de jocul ofensiv al FCSB și a afirmat din nou că echipa are nevoie de întăriri.

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Becali și-a manifestat interesul pentru Ianis Hagi, care nu bifează foarte multe minute în Turcia la Alanyaspor, și a declarat miercuri că va purta o discuție cu Gică Hagi în vederea acestui potențial transfer.

Gigi Becali îl vrea pe Ianis Hagi la FCSB: „Astea sunt condițiile mele să-l iau”

Becali a explicat că FCSB are nevoie de un mijlocaș ofensiv, un atacant central și un fotbalist pentru banda dreaptă.

„N-avem dirijor. Noi stăm bine, dar nu avem număr 10, număr 9 și atacant bandă dreapta. Poate iau un jucător mai bun decât Florin Tănase.

Poate îl iau pe Ianis Hagi. Nu poți să știi… Eu acum vă spun, ca și fotbalist, Tănase, pe vremuri, când l-am luat de copil, era mai bun. Acum, părerea mea e că Ianis este mai bun decât Florin Tănase.

Ca număr 10 mă refer. Dă drumul mai repede la minge, Tănase joacă mai lent”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FOTO. FC Argeș - FCSB 0-0

Patronul FCSB consideră că transferul definitiv al fiului lui Gică Hagi nu este o variantă realistă în acest moment.

„Nu ar trebui să-i dau salariu un milion, că îi dau ăia probabil. Nu e vorba să îl iau definitiv, că nu avem cum, să-l iau împrumut și să suport eu o parte. Astea sunt condițiile mele să-l iau”.

La ora asta, tatonez 10 fotbaliști din 30, iar în fiecare zi iau informații despre ei, schimbăm informații. Mă uit și eu în fiecare zi, că mi-am pus aplicație. Și atunci o să vedeți voi cel mai tare scouter care e Becali. Gigi Becali, patron FCSB

Ianis Hagi câștigă aproximativ 800.000 de euro pe an la Alanyaspor

Ianis Hagi evoluează la Alanyaspor, formație din prima ligă a Turciei, unde a ajuns în septembrie 2025, după despărțirea de Rangers.

Internaționalul român mai are contract cu gruparea turcă până la 30 iunie 2027, iar salariul său este estimat la aproximativ 800.000 de euro anual, conform capology.com.

În actualul sezon, mijlocașul a bifat nouă apariții în campionatul Turciei, fără să marcheze.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi (28 de ani), potrivit Transfermarkt

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