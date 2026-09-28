Jucăm cu Bosnia după modelul cu Țara Galilor Strategia lui Hagi din Liga Națiunilor, repetată după amicalele din iunie » Echipa probabilă +56 foto
Gheorghe Hagi a pregătit meciurile din Liga Națiunilor după o strategie clară de rotație a lotului (montaj GOLAZO.ro)
Nationala

Jucăm cu Bosnia după modelul cu Țara Galilor Strategia lui Hagi din Liga Națiunilor, repetată după amicalele din iunie » Echipa probabilă

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 15:50
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 16:20
  • Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul de 23 de jucători pe care se va baza la meciul cu Bosnia, a doua partidă din Liga Națiunilor și primul meci oficial pe teren propriu de la revenirea sa.
  • România - Bosnia se joacă de la ora 21:45, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Primul lucru care sare în ochi este numărul mare de schimbări față de meciul de vineri, cu Suedia, pierdut cu 1-2.

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Gică Hagi folosește aceeași strategie în Liga Națiunilor ca în „dubla” amicală din iunie

Șase dintre titularii de la Stockholm nu se mai regăsesc în lotul pentru al doilea meci din Liga Națiunilor: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Nu este însă neapărat o reacție la rezultatul negativ de pe Strawberry Arena.

Lista anunțată pentru meciul cu Bosnia arată mai degrabă că Gică Hagi a pregătit cele două meciuri după un plan asemănător celui folosit la începutul celui de-al doilea mandat, „dubla” amicală cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), de la începutul lunii iunie.

Și în vară, Hagi a format două echipe pe sisteme de joc diferite

Și atunci Gică Hagi a convocat 32 de jucători și i-a împărțit pentru cele două partide disputate pe 2 și 6 iunie.

Selecționerul a procedat la fel și după 1-1 cu Georgia, când a lăsat în afara lotului pentru partida următoare o parte dintre titularii de la Tbilisi: Radu Drăgușin, Virgil Ghiță, Ianis Hagi, Răzvan Marin și Valentin Mihăilă.

Acum, selecționerul folosește aceeași strategie: un nucleu pentru meciul cu Suedia, urmat de schimbări importante pentru partida cu Bosnia.

La echipa națională nu există titular și rezervă. Toți jucătorii sunt importanți și voi încerca să le dau spațiu tuturor în aceste 4 meciuri Gheorghe Hagi, selecționer România

Echipa din Suedia, construită după modelul amicalului cu Georgia

La Stockholm, Hagi a mers în mare parte pe nucleul folosit în egalul cu Georgia (1-1, gol Louis Munteanu), primul său meci din al doilea mandat ca selecționer.

Opt dintre jucătorii care au evoluat la Tbilisi au apărut și împotriva Suediei. Șapte au fost titulari: Andrei Coubiș, Radu Drăgușin, Virgil Ghiță, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Tudor Băluță și Louis Munteanu. Valentin Mihăilă a intrat în repriza secundă.

Formula de start de la Stockholm a fost completată cu patru jucători de bază care nu participaseră la acțiunea din iunie: Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu și Dennis Man.

  • România – Georgia 1-1, 2 iunie 2026:
    Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Moruțan, Screciu, R. Marin, Borza - I. Hagi - Fl. Coman, Mihăilă.

    Au mai intrat: Hindrich, M. Ilie, Sorescu, Eissat, D. Matei, Cicâldău, A. Dobre, Baiaram, T. Băluță, L. Munteanu. Rezerve neutilizate: Târnovanu, Strata.
  • România – Suedia 1-2, 25 septembrie 2026:
    I. Radu – Rațiu, Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Bancu - R. Marin, Băluță - I. Hagi, Man, L. Munteanu.

    Au mai jucat: Screciu, Mihăilă, Fl. Tănase, Stanciu și Dragomir.
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Doar un egal în formula cu trei fundași

Mai mult, Gică Hagi a păstrat la Stockholm și ideea tactică testată cu Georgia: trei fundași centrali, Coubiș, Drăgușin, Ghiță, cu jucători de bandă cu veleități ofensive.

La Stockholm, Rațiu și Bancu au avut roluri de a împinge jocul pe flancuri, în timp ce Coubiș, Drăgușin și Ghiță au format nucleul central al defensivei.

La Tbilisi, aceeași idee era exprimată prin Coubiș, Drăgușin și Ghiță în centru, cu Moruțan și Borza în rolurile de bandă.

Hagi a pornit, astfel, în Liga Națiunilor de la o formulă pe care o testase deja în primul amical din mandat.

În cele două meciuri în care Hagi a folosit această formulă, România a terminat la egalitate, 1-1 cu Georgia, și a pierdut 1-2 cu Suedia.

Pentru Bosnia, Hagi revine la formula testată cu Țara Galilor

Lista pentru meciul cu Bosnia arată că Gică Hagi a pregătit acest al doilea meci oficial după modelul folosit în iunie, când a schimbat masiv echipa de la o partidă la alta.

Atunci, după amicalul cu Georgia, selecționerul a folosit împotriva Țării Galilor un alt nucleu de jucători. Același nucleu se regăsește acum, în mare parte, în lotul de 23 pentru Bosnia, ceea ce sugerează că Hagi a gândit din nou cele două meciuri ca pe un pachet.

Am folosit o formație în Suedia, vom face multe schimbări pentru al doilea meci, pentru că așa cred eu că e nevoie de acest lucru, chiar foarte multe, pentru că am încredere în jucători. Cei care o să intre trebuie să câștige meciul. Trebuie să-l câștigăm și trebuie să facem în așa fel încât să câștigăm meciul Gheorghe Hagi, selecționer România

În lotul pentru Bosnia sunt 14 jucători de câmp care au participat la victoria cu Țara Galilor

În lotul pentru Bosnia se regăsesc astfel 14 jucători de câmp care au evoluat sau au fost pe foaia de joc la România - Țara Galilor 2-1, disputat pe 6 iunie, pe stadionul Steaua:

  • Tony Strata, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, Andrei Borza, Nicolae Stanciu, David Matei, Tudor Băluță, Andrei Coubiș, Vlad Dragomir, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan, Louis Munteanu și Olimpiu Moruțan.

Echipa folosită de Hagi în prima sa victorie de la revenirea la națională, 2-1 cu Țara Galilor:

Hindrich (Târnovanu, 46′) – Sorescu (2. Strata, 46′), Burcă (A. Rus, 46′), M. Ilie (M. Popescu, 64′), Eissat (Borza, 46′) – Stanciu-cpt. (D. Matei, 70′), T. Băluță (Coubiș, 64′), Dragomir – D. Olaru (Cîrjan, 64′), L. Munteanu (Drăguș, 64′), Baiaram (Fl. Coman, 46′). Rezerve: Aioani – Al. Dobre, Moruțan.

Golurile României au fost marcate Florinel Coman (52), indisponibil pentru această acțiune, și Adrian Rus (80). Pentru Țara Galilor a înscris Brooks (64).

România, antrenament înainte de meciul cu Bosnia FOTO Raed Krishan GOLAZO (11).jpg
România, antrenament înainte de meciul cu Bosnia FOTO Raed Krishan GOLAZO (11).jpg

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Revenim la sistemul cu 4 fundași

Este o diferență importantă față de formulele în oglindă folosite de Gică Hagi cu Georgia și Suedia.

În amicalul cu Țara Galilor, Hagi a folosit patru fundași: Sorescu, Burcă, Matei Ilie și Eissat.

Pentru Bosnia are din nou la dispoziție jucătorii care au alcătuit acea linie, cu Strata, Burcă, Matei Ilie, Eissat și Borza printre variante.

Dacă ați văzut, și cu Georgia, și cu Țara Galilor, și cu Suedia am trecut dintr-un sistem în altul. Vă spun sigur că mereu vom construi în 3, iar defensiv ne apărăm cu 3 sau cu 4, e simplu Gheorghe Hagi, selecționer România

Stanciu, titular și căpitan

La mijloc apar din nou jucătorii din acea partidă, iar Nicolae Stanciu, rezervă la Stockholm și introdus în repriza secundă, revine printre titularii pregătiți să înceapă meciul cu Bosnia.

La fel și Darius Olaru, care a făcut un meci foarte bun cu galezii, evoluând atunci în spatele vârfurilor, pe postul ocupat de Ianis Hagi la Stockholm.

Echipa probabilă pentru meciul cu Bosnia: I. Radu - Strata, Burcă, Matei Ilie, Eissat - Stanciu, Screciu, Vl. Dragomir - Olaru - Bîrligea, Mihăilă.

După meciul cu Bosnia urmează alte două provocări în Liga Națiunilor. România va întâlni Polonia, la Varșovia, pe 2 octombrie, iar trei zile mai târziu va juca returul cu Suedia, pe 5 octombrie, la București.

Galerie foto (10 imagini)

Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 3p (2-1)
  2. Bosnia - 1p (0-0)
  3. Polonia - 1p (0-0)
  4. România - 0p (1-2)

Programul grupei României din Liga Națiunilor B:

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina, Suedia - Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Polonia, Suedia - Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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