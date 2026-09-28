Pauză de hidratare cu bere și shot-uri FOTO: Moment neobișnuit la amicalul de gală cu legendele lui Werder Bremen și Real Madrid

Un moment neobișnuit a avut loc în timpul unui meci demonstrativ între legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid.

În timpul unei pauze de hidratare, jucătorii celor două echipe au primit bere și shot-uri.

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Werder Bremen a profitat din plin de pauza internațională.

Formația din Bundesliga a organizat un amical de gală între legendele clubului și cele ale lui Real Madrid, încheiat cu scorul de 4-3 în favoarea formației gazdă.

Pauză de hidratare cu bere și shot-uri la amicalul de lux între legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid

În minutul 32, arbitrul a întrerupt partida pentru o pauză neobișnuită de hidratare.

Mai mulți chelneri îmbrăcați în tricouri albe și șorțuri negre și-au făcut apariția pe gazon pentru a le oferi jucătorilor un pahar de bere și un shot de aquavit Malteser, o băutură spirtoasă cu 40% alcool, informează thesun.co.uk.

Cel care s-a bucurat din plin de moment a fost brazilianul Ailton, campion cu Werder în sezonul 2003/2004.

Imaginile cu fostul atacant au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Der Traum einiger Fußballer! 🤩😅



Werder Legenden gegen Real Madrid Leyendas live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event sowie auf dem Sky YouTube-Kanal! 🍿✅ pic.twitter.com/1G6wBpx9Ya — Sky Sport (@SkySportDE) September 26, 2026

Momentul petrecut pe Weserstadion a fost un omagiu adus fostului arbitru Wolf-Dieter Ahlenfelder, decedat pe 2 august 2014.

În anul 1975, la un meci între Werder Bremen și Hannover, Ahlenfelder a decis să fluiere finalul primei reprize în minutul 32. Acesta a explicat mai târziu că se bucurase de bere și Malteser la prânz înaintea partidei.

Ulterior, combinația a devenit cunoscută la Bremen sub numele de „Ahlenfelder”, în onoarea arbitrului.

Componența celor două loturi

Legendele lui Werder Bremen

Portari: Felix Wiedwald, Andreas Reinke, Christian Vander

Felix Wiedwald, Andreas Reinke, Christian Vander Fundași: Per Mertesacker, Theodor Gebre Selassie, Sokratis, Naldo, Santiago García

Per Mertesacker, Theodor Gebre Selassie, Sokratis, Naldo, Santiago García Mijlocași: Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede, Felix Kroos, Torsten Frings, Diego, Tim Borowski, Aaron Hunt, Christian Gross, Marko Marin, Fin Bartels

Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede, Felix Kroos, Torsten Frings, Diego, Tim Borowski, Aaron Hunt, Christian Gross, Marko Marin, Fin Bartels Atacanți: Ailton, Ivan Klasnić, Markus Rosenberg, Angelos Charisteas

Ailton, Ivan Klasnić, Markus Rosenberg, Angelos Charisteas Antrenori: Thomas Schaaf și Otto Rehhagel.

Antrenori secunzi: Claudio Pizarro și Andreas Herzog

Legendele lui Real Madrid

Portari: Francisco „Kiko” Casilla Cortes, Pedro Contreras

Francisco „Kiko” Casilla Cortes, Pedro Contreras Fundași: Antonio Nunez Tena, Jose Emilio Amavisca Garate, Fernando Sanz, Ivan Campo Ramos, Pepe, Fabio Coentrao, Christian Karembeu

Antonio Nunez Tena, Jose Emilio Amavisca Garate, Fernando Sanz, Ivan Campo Ramos, Pepe, Fabio Coentrao, Christian Karembeu Mijlocași: Ruben de la Red Gutierrez, Luis Milla Aspas, Borja Valero, Claude Makelele, Esteban Cambiasso

Ruben de la Red Gutierrez, Luis Milla Aspas, Borja Valero, Claude Makelele, Esteban Cambiasso Atacanți: Jose Callejon, Agustin García Iniguez, Javier Balboa, David Barral Torres

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