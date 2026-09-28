Pauză de hidratare cu bere și shot-uri FOTO: Moment neobișnuit la amicalul de gală cu legendele lui Werder Bremen și Real Madrid +5 foto
Foto: IMAGO - captură skysport / montaj GOLAZO.ro
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Pauză de hidratare cu bere și shot-uri FOTO: Moment neobișnuit la amicalul de gală cu legendele lui Werder Bremen și Real Madrid

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 16:07
  • Un moment neobișnuit a avut loc în timpul unui meci demonstrativ între legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid.
  • În timpul unei pauze de hidratare, jucătorii celor două echipe au primit bere și shot-uri.
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Werder Bremen a profitat din plin de pauza internațională.

Formația din Bundesliga a organizat un amical de gală între legendele clubului și cele ale lui Real Madrid, încheiat cu scorul de 4-3 în favoarea formației gazdă.

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Pauză de hidratare cu bere și shot-uri la amicalul de lux între legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid

În minutul 32, arbitrul a întrerupt partida pentru o pauză neobișnuită de hidratare.

Mai mulți chelneri îmbrăcați în tricouri albe și șorțuri negre și-au făcut apariția pe gazon pentru a le oferi jucătorilor un pahar de bere și un shot de aquavit Malteser, o băutură spirtoasă cu 40% alcool, informează thesun.co.uk.

Pauză de hidratare cu bere și shot-uri în amicalul dintre legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid Foto captură video (5).jpeg
Pauză de hidratare cu bere și shot-uri în amicalul dintre legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid Foto captură video (5).jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Pauză de hidratare cu bere și shot-uri în amicalul dintre legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid Foto captură video X .jpeg Pauză de hidratare cu bere și shot-uri în amicalul dintre legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid Foto captură video X .jpeg Pauză de hidratare cu bere și shot-uri în amicalul dintre legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid Foto captură video X .jpeg Pauză de hidratare cu bere și shot-uri în amicalul dintre legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid Foto captură video X.jpeg Pauză de hidratare cu bere și shot-uri în amicalul dintre legendele lui Werder Bremen și cele ale lui Real Madrid Foto captură video (5).jpeg
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Cel care s-a bucurat din plin de moment a fost brazilianul Ailton, campion cu Werder în sezonul 2003/2004.

Imaginile cu fostul atacant au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Momentul petrecut pe Weserstadion a fost un omagiu adus fostului arbitru Wolf-Dieter Ahlenfelder, decedat pe 2 august 2014.

În anul 1975, la un meci între Werder Bremen și Hannover, Ahlenfelder a decis să fluiere finalul primei reprize în minutul 32. Acesta a explicat mai târziu că se bucurase de bere și Malteser la prânz înaintea partidei.

Ulterior, combinația a devenit cunoscută la Bremen sub numele de „Ahlenfelder”, în onoarea arbitrului.

Componența celor două loturi

Legendele lui Werder Bremen

  • Portari: Felix Wiedwald, Andreas Reinke, Christian Vander
  • Fundași: Per Mertesacker, Theodor Gebre Selassie, Sokratis, Naldo, Santiago García
  • Mijlocași: Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede, Felix Kroos, Torsten Frings, Diego, Tim Borowski, Aaron Hunt, Christian Gross, Marko Marin, Fin Bartels
  • Atacanți: Ailton, Ivan Klasnić, Markus Rosenberg, Angelos Charisteas
  • Antrenori: Thomas Schaaf și Otto Rehhagel.
    Antrenori secunzi: Claudio Pizarro și Andreas Herzog

Legendele lui Real Madrid

  • Portari: Francisco „Kiko” Casilla Cortes, Pedro Contreras
  • Fundași: Antonio Nunez Tena, Jose Emilio Amavisca Garate, Fernando Sanz, Ivan Campo Ramos, Pepe, Fabio Coentrao, Christian Karembeu
  • Mijlocași: Ruben de la Red Gutierrez, Luis Milla Aspas, Borja Valero, Claude Makelele, Esteban Cambiasso
  • Atacanți: Jose Callejon, Agustin García Iniguez, Javier Balboa, David Barral Torres

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