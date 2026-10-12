Coșmar pentru Ianis Stoica A ratat un penalty la primul meci disputat după dezamăgirea neconvocării la națională + Ghinioane la centimetru
Ianis Stoica FOTO Imago
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Coșmar pentru Ianis Stoica A ratat un penalty la primul meci disputat după dezamăgirea neconvocării la națională + Ghinioane la centimetru

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 09:13
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 09:19
  • Ianis Stoica a avut ghinion teribil la primul meci disputat în Portugalia după controversa neconvocării la națională!
  • „Tricolorul” a ratat un penalty în înfrângerea Estrelei Amadora cu Arouca, scor 0-1.
  • În plus, VAR a anulat un penalty și un gol pentru Estrela, după ce l-a surprins pe Ianis Stoica în două poziții de ofsaid microscopice.
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Ianis Stoica (23 de ani) a fost titular, duminică seară, la Estrela Amadora, în deplasarea cu Arouca, din etapa a 8-a a campionatului Portugaliei.

A fost primul său meci după discuțiile provocate de absența din lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru partidele României din Liga Națiunilor.

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Ianis Stoica, penalty ratat și încă un 11 metri anulat după ce VAR l-a surprins în ofsaid cu un centimetru!

Selecționerul a fost contestat pentru că nu l-a convocat pe atacantul care traversa o perioadă bună în campionatul Portugaliei. Ianis Stoica avea patru goluri și două pase decisive în primele șase etape.

În meciul cu Arouca, după ce gazdele au deschis scorul în minutul 5, românul a fost implicat în cele mai fierbinți faze ale echipei sale din prima repriză.

Prima s-a consumat în minutul 32. Estrela Amadora a primit un penalty după un fault asupra lui Abraham Marcus, însă arbitrul a anulat decizia după consultarea VAR, care a identificat un ofsaid de numai un centimetru la Ianis Stoica.

Gol anulat după un ofsaid de 13 centimetri la Ianis Stoica

Seara de coșmar pentru Ianis Stoica și echipa lui nu s-a oprit aici.

În minutul 43, Estrela Amadora a înscris prin Rafa Soares, dar golul a fost anulat de VAR tot pentru ofsaid la atacantul român, de această dată de 13 centimetri, potrivit graficii televiziunii portugheze Sport TV.

Ofsaid de 13 centimetri la Ianis Stoica, la golul anulat al lui Rafa Soares (captură video Sport TV) Ofsaid de 13 centimetri la Ianis Stoica, la golul anulat al lui Rafa Soares (captură video Sport TV)
Ofsaid de 13 centimetri la Ianis Stoica, la golul anulat al lui Rafa Soares (captură video Sport TV)

Cum a executat Ianis Stoica penalty-ul în Arouca - Estrela Amadora

Ianis Stoica a încheiat, poate, cea mai ghinionistă repriză din cariera sa de până acum, cu un penalty ratat.

În minutul 45+4, atacantul român a avut ocazia să se revanșeze de la punctul cu var.

Golgheterul Estrelei a șutat puternic sub transversală, dar mingea a lovit bara și a mușcat linia porții, fără să o depășească în întregime, ratând golul la câțiva centimetri.

Balonul a revenit în teren și a fost degajat de jucătorii gazdelor.

Mingea șutată de Ianis Stoica de la 11 metri nu a depășit în întregime linia porții (captură video Sport TV) Mingea șutată de Ianis Stoica de la 11 metri nu a depășit în întregime linia porții (captură video Sport TV)
Mingea șutată de Ianis Stoica de la 11 metri nu a depășit în întregime linia porții (captură video Sport TV)

Ocazie ratată, singur cu portarul

Înaintea celor trei momente-cheie, Ianis Stoica a avut o ocazie mare de a restabili egalitatea în minutul 19.

Lansat în adâncime, fostul internațional de tineret a pătruns până în colțul careului mic, dar a șutat la câțiva centimetri pe lângă poartă, în plasa laterală.

Coșmar pentru Ianis Stoica A ratat un penalty la primul meci disputat după dezamăgirea neconvocării la națională + Ghinioane la centimetru Coșmar pentru Ianis Stoica A ratat un penalty la primul meci disputat după dezamăgirea neconvocării la națională + Ghinioane la centimetru

A continuat să caute golul în repriza secundă, dar a fost schimbat în minutul 61

Stoica a început activ și repriza secundă, încercând să se revanșeze după penalty-ul ratat. În minutul 54, a șutat din interiorul careului, din partea stângă, dar mingea a trecut mult peste poartă.

Atacantul român a fost înlocuit în minutul 61, bifând al doilea meci consecutiv fără gol marcat.

Arouca s-a impus cu 1-0, iar Estrela Amadora a ajuns la două înfrângeri la rând în campionat. Formația lui Ianis Stoica rămâne cu 10 puncte și ocupă locul 9 în clasament.

Ianis Stoica, în Top 10 al golgheterilor din Liga Portugal

Ianis Stoica a ratat șansa de a-i egala pe Georgios Koutsias (Famalicao) și Gianluca Prestianni (Benfica) în topul golgheterilor din Liga Portugal.

Atacantul român rămâne cu 4 goluri în acest sezon, dintre care unul din penalty, și ocupă locul 6 în Top 10 al golgheterilor din Liga Portugal, clasament condus de Vangelis Pavlidis (Benfica), cu 8 reușite, urmat de Luis Suarez (Sporting), cu 7.

Pentru Ianis Stoica progresul este evident față de stagiunea precedentă, când a marcat de trei ori, tot cu un gol din penalty.

Ianis Stoica a fost transferat de Estrela Amadora în vara anului 2025 de la Hermannstadt, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro.

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