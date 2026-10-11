Tony Strata, rezerva lui Andrei Rațiu la naționala României, a fost titular la Vitoria Guimaraes în duelul cu Benfica, pierdut cu 0-2.

Fundașul dreapta român a avut o misiune dificilă în fața lui Gianluca Prestianni, care a contribuit decisiv la victoria gazdelor.

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Tony Strata (22 de ani) a avut o seară complicată pe Estadio da Luz, unde Vitoria Guimaraes a întâlnit una dintre cele mai puternice echipe din Portugalia.

Tony Strata, titular în Benfica - Vitoria, a pierdut duelul cu Prestianni

„Tricolorul” a fost titular la Vitoria în partida cu Benfica, din etapa a 8-a a campionatului Portugaliei. Fundașul dreapta român a evoluat 81 de minute și a avut de înfruntat un adversar incomod: argentinianul Gianluca Prestianni (20 de ani), unul dintre cei mai buni fotbaliști din Liga Portugal.

În prima repriză, tânărul internațional român l-a avut în principal adversar direct pe norvegianul Andreas Schjelderup. Totuși, sarcina sa defensivă a fost îngreunată de mobilitatea lui Prestianni, care a apărut în repetate rânduri și în zona fundașului român.

În minutul 18, Strata a primit cartonaș galben după un duel cu Prestianni, pe care reușise să-l câștige. A fost unul dintre momentele care au ilustrat intensitatea confruntării dintre cei doi.

Strata, depășit de combinațiile rapide la faza primului gol

Benfica a deschis scorul în minutul 24, prin Samuel Dahl, după o succesiune rapidă de pase care l-a scos din joc pe Strata și a dezechilibrat întreaga defensivă a ospeților.

În repriza secundă, Prestianni a trecut în banda stângă, iar Strata a reușit să-l țină bine în frâu pentru o bună perioadă. Viteza fundașului român a fost remarcată și de comentatorii Benfica TV.

Prestianni a găsit breșa la golul de 2-0

În minutul 72, Prestianni a fost aproape de gol, cu o ocazie importantă din poziție centrală.

Trei minute mai târziu, argentinianul a contribuit decisiv la majorarea avantajului Benficăi. După ce a pătruns în careu, tatonat de Strata, Prestianni i-a pasat lui Claudio Echeverri, care i-a așezat mingea pentru șut lui Georgiy Sudakov. Mijlocașul ucrainean a finalizat de la 14 metri și a dus scorul la 2-0.

În ofensivă, Strata a participat la câteva acțiuni, însă centrările sale au fost fie blocate, fie nu și-au găsit destinatarii. Fundașul „tricolor” a contribuit și la un contraatac periculos, în urma căruia a obținut o lovitură liberă în apropierea careului advers. Căpitanul Benficăi, Tomas Araujo, l-a oprit prin faultat și a primit cartonașul galben.

După 0-2 cu Benfica, Vitoria Guimaraes, rămâne pe locul 14, cu 5 puncte. Echipa lui Tony Strata are o victorie, două egaluri și cinci înfrângeri.

VIDEO. Prestianni l-a dominat pe Strata la faza golului de 2-0 marcat de Benfica

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