Ianis Stoica, dorit în Bundesliga  Două cluburi importante din Europa îl urmăresc pe român » Transferul s-ar putea realiza în iarnă +15 foto
Ianis Stoica (foto: Imago)
Campionate

Ianis Stoica, dorit în Bundesliga Două cluburi importante din Europa îl urmăresc pe român » Transferul s-ar putea realiza în iarnă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 11:14
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 11:15
  • Ianis Stoica (23 de ani), jucătorul celor de la Estrela Amadora, ar putea schimba echipa în perioada de mercato din iarnă.
  • Românul traversează un sezon bun în Portugalia și a intrat în atenția mai multor cluburi din campionate importante din vestul Europei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Estrela Amadora ar fi pregătită să îl vândă pe Ianis Stoica în ianuarie, dacă va primi o ofertă pe care o consideră avantajoasă.

Yamal vs. Șantierul Naval Mangalia Comparația surprinzătoare făcută de un fost ministru după tranzacția de 138 de milioane de euro
Citește și
Yamal vs. Șantierul Naval Mangalia Comparația surprinzătoare făcută de un fost ministru după tranzacția de 138 de milioane de euro
Citește mai mult
Yamal vs. Șantierul Naval Mangalia Comparația surprinzătoare făcută de un fost ministru după tranzacția de 138 de milioane de euro

Ianis Stoica, dorit de Koln și Anderlecht

În vară, portughezii ar fi fost dispuși să îl cedeze pentru aproximativ 2,5 milioane de euro, însă între timp pretențiile financiare au crescut, pe fondul formei arătate de român.

Formațiile care îl monitorizează sunt Anderlecht și FC Koln, conform fanatik.ro. Totodată, Benfica s-ar fi interesat în trecut de situația lui Ianis Stoica.

  • Anderlecht se află pe locul 5 în campionatul Belgiei, cu 16 puncte după 8 etape. Echipa joacă și în Europa League, unde a pierdut primul meci din faza ligii, 1-2 cu Lyon.
  • FC Koln este pe locul 10 în Bundesliga, cu 7 puncte după 5 etape. În ultima rundă au învins-o pe Borussia Monchengladbach cu 2-1.

Ianis Stoica a început bine sezonul în Portugalia, cu 4 goluri și două pase decisive în primele 8 meciuri de campionat.

FOTO. Ianis Stoica, gol spectaculos cu Rio Ave

Galerie foto (15 imagini)

Ianis Stoica a marcat un gol spectaculos pentru Estrela Amadora în partida cu Rio Ave (captură video: Sport TV) Ianis Stoica a marcat un gol spectaculos pentru Estrela Amadora în partida cu Rio Ave (captură video: Sport TV) Ianis Stoica a marcat un gol spectaculos pentru Estrela Amadora în partida cu Rio Ave (captură video: Sport TV) Ianis Stoica a marcat un gol spectaculos pentru Estrela Amadora în partida cu Rio Ave (captură video: Sport TV) Ianis Stoica a marcat un gol spectaculos pentru Estrela Amadora în partida cu Rio Ave (captură video: Sport TV)
+15 Foto
labels.photo-gallery

Ianis Stoica a ajuns la Estrela Amadora în iulie 2025, după perioada petrecută la Hermannstadt. Portughezii au plătit atunci aproximativ 1,3 milioane de euro pentru fotbalist.

În total, Ianis Stoica a adunat 42 de apariții pentru formația portugheză de la transferul său din vara lui 2025.

4 milioane de euro
este cota de piață a lui Ianis Stoica, potrivit Transfermarkt

De-a lungul carierei, atacantul a mai evoluat, printre altele, la FCSB, unde a marcat 10 goluri în 57 de meciuri, și la U Cluj, pentru care a înscris de 9 ori în 33 de apariții.

Ianis Stoica nu a debutat până acum pentru naționala de seniori a României. La reprezentativa U21 are 19 meciuri și 3 goluri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
anderlecht Estrela Amadora transfer fc koln ianis stoica
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:12
„N-am făcut asta în viața mea!” Atacantul lui Csikszereda, după ce a fost eliminat de Istvan Kovacs: „Dumnezeu a văzut ce s-a întâmplat astăzi!”
„N-am făcut asta în viața mea!” Atacantul lui Csikszereda, după ce a fost  eliminat de Istvan Kovacs: „Dumnezeu a văzut ce s-a întâmplat astăzi!”
21:27
Alcaraz a plătit scump! A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Alcaraz a plătit scump! A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
20:04
Istvan Kovacs, în prim-plan FOTO. A anulat un penalty și a eliminat doi jucători în doar 12 minute, în Oțelul - Csikszereda
Istvan Kovacs, în prim-plan FOTO. A anulat un penalty și a eliminat doi jucători în doar 12 minute, în Oțelul - Csikszereda
21:00
LIVE Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga
LIVE Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Top stiri
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Nationala
15:29
Cât îl mai ignoră Hagi? Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Citește mai mult
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Pușcaș, la DIICOT  Atacantul lui Dinamo, audiat de procurori în dosarul Nordis » Vrea să recupereze o sumă fabuloasă
Diverse
15:42
Pușcaș, la DIICOT Atacantul lui Dinamo, audiat de procurori în dosarul Nordis » Vrea să recupereze o sumă fabuloasă
Citește mai mult
Pușcaș, la DIICOT  Atacantul lui Dinamo, audiat de procurori în dosarul Nordis » Vrea să recupereze o sumă fabuloasă
Război total în Spania! Real Madrid cere demisia imediată a șefului La Liga. Comparația cu regimul nazist care a declanșat haosul
Campionate
18:18
Război total în Spania! Real Madrid cere demisia imediată a șefului La Liga. Comparația cu regimul nazist care a declanșat haosul
Citește mai mult
Război total în Spania! Real Madrid cere demisia imediată a șefului La Liga. Comparația cu regimul nazist care a declanșat haosul
Restricții pentru trotinetele electrice în parcuri, pe străzile și Bulevardele din Sectorul 6. Unde nu poți merge decât cu 15 km/oră, unde sunt complet interzise
B365
05:51
Restricții pentru trotinetele electrice în parcuri, pe străzile și Bulevardele din Sectorul 6. Unde nu poți merge decât cu 15 km/oră, unde sunt complet interzise
Citește mai mult
Restricții pentru trotinetele electrice în parcuri, pe străzile și Bulevardele din Sectorul 6. Unde nu poți merge decât cu 15 km/oră, unde sunt complet interzise

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 18 rapid 18 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share