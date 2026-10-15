Ianis Stoica (23 de ani), jucătorul celor de la Estrela Amadora, ar putea schimba echipa în perioada de mercato din iarnă.

Românul traversează un sezon bun în Portugalia și a intrat în atenția mai multor cluburi din campionate importante din vestul Europei.

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Estrela Amadora ar fi pregătită să îl vândă pe Ianis Stoica în ianuarie, dacă va primi o ofertă pe care o consideră avantajoasă.

Ianis Stoica, dorit de Koln și Anderlecht

În vară, portughezii ar fi fost dispuși să îl cedeze pentru aproximativ 2,5 milioane de euro, însă între timp pretențiile financiare au crescut, pe fondul formei arătate de român.

Formațiile care îl monitorizează sunt Anderlecht și FC Koln, conform fanatik.ro. Totodată, Benfica s-ar fi interesat în trecut de situația lui Ianis Stoica.

Anderlecht se află pe locul 5 în campionatul Belgiei, cu 16 puncte după 8 etape. Echipa joacă și în Europa League, unde a pierdut primul meci din faza ligii, 1-2 cu Lyon.

FC Koln este pe locul 10 în Bundesliga, cu 7 puncte după 5 etape. În ultima rundă au învins-o pe Borussia Monchengladbach cu 2-1.

Ianis Stoica a început bine sezonul în Portugalia, cu 4 goluri și două pase decisive în primele 8 meciuri de campionat.

FOTO. Ianis Stoica, gol spectaculos cu Rio Ave

Ianis Stoica a ajuns la Estrela Amadora în iulie 2025, după perioada petrecută la Hermannstadt. Portughezii au plătit atunci aproximativ 1,3 milioane de euro pentru fotbalist.

În total, Ianis Stoica a adunat 42 de apariții pentru formația portugheză de la transferul său din vara lui 2025.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, potrivit Transfermarkt

De-a lungul carierei, atacantul a mai evoluat, printre altele, la FCSB, unde a marcat 10 goluri în 57 de meciuri, și la U Cluj, pentru care a înscris de 9 ori în 33 de apariții.

Ianis Stoica nu a debutat până acum pentru naționala de seniori a României. La reprezentativa U21 are 19 meciuri și 3 goluri.

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