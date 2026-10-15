Yamal vs. Șantierul Naval Mangalia Comparația surprinzătoare făcută de un fost ministru după tranzacția de 138 de milioane de euro

Felix Stroe (70 de ani), fost ministru al Transporturilor și actual senator PSD, a comparat suma plătită pentru Șantierul Naval Mangalia cu valoarea de piață a lui Lamine Yamal, starul Barcelonei.

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Rheinmetall Real Estate România SRL a cumpărat pe 9 octombrie activele Șantierului Naval Mangalia, după ce a câștigat licitația cu o ofertă de aproximativ 138 de milioane de euro, fără TVA.

Vânzarea a avut loc în cadrul procedurii de faliment a Damen Shipyards Mangalia.

Felix Stroe, comparația surprinzătoare: „De ce un șantier strategic valorează mai puțin decât un fotbalist”

Stroe, fost lider al PSD Constanța, a criticat tranzacția într-o postare pe Facebook și a folosit drept termen de comparație valoarea de piață a lui Lamine Yamal, estimată în prezent la 220 de milioane de euro.

„Șantierul Naval Mangalia a fost vândut pentru 138 de milioane de euro, în timp ce fotbalistul Lamine Yamal ar putea fi transferat pentru 220 de milioane de euro!

Cu tot respectul pentru tânărul sportiv, nu pot să nu mă întreb de ce un șantier strategic pentru România valorează mai puțin decât un fotbalist. Răspunsul este evident: interese care nu au nicio legătură cu interesul statului român!

România nu încasează nimic din vânzarea Șantierului Naval Mangalia. Pierdem o companie cu un rol strategic pentru economie și pentru securitatea țării, iar statul român nu încasează niciun euro din cele 138 de milioane de euro plătite de Rheinmetall.

Deși România deținea 51% din Șantierul Naval Mangalia, banii ajung exclusiv la olandezii de la Damen, care dețineau 49% din acțiuni”, a scris Felix Stroe.

Comparația a fost distribuită și de Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării în perioada 2000-2004.

„Eu doar transmit mai departe comparația făcută de altcineva…”, a scris Pașcu.

Vânzarea șantierului a fost criticată și de Victor Ponta, care a acuzat că s-a permis preluarea completă a companiei deși statul român deținea 51% din acțiuni.

Acesta a susținut că sumele alocate prin programul SAFE provin din fonduri publice și vor ajunge, prin lichidatorul judiciar, la compania olandeză Damen.

Radu Miruță, vicepremier și ministru al Apărării, i-a răspuns că acuzațiile încearcă să ascundă neregulile predecesorilor, conform digi24.ro.

Când am ajuns la Ministerul Economiei, mi s-a pus pe masă propunerea predecesorilor din acea instituție care încercau să vândă Șantierul Naval Mangalia cu doar 10 milioane de euro. Toată documentația era făcută în vederea vânzării. Domnul Ponta, când face o acuzație, ar trebui să o demonstreze. Radu Miruță, vicepremier și ministru al Apărării

Șantierul, vândut după patru licitații fără rezultat

Vânzarea către Rheinmetall a venit la a cincea licitație, după patru proceduri încheiate fără cumpărător. Prețul de adjudecare a fost de 138.034.320,47 euro, fără TVA.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul dintre cele mai importante active industriale ale României.

Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, conform HotNews.ro.

Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvență în 2024, iar în aprilie 2026 Tribunalul Constanța a dispus intrarea societății în faliment.

Statul român deținea 51% din acțiuni, prin Șantierul Naval 2 Mai, iar grupul Damen avea 49%.

1.000 de angajați au fost concediați pe fondul problemelor financiare ale companiei.

Planurile pentru șantier includ și producția de nave militare.

Un proiect de aproximativ 920 de milioane de euro, finanțat prin programul european SAFE, prevede construirea la Mangalia a patru nave pentru Armata Română, împreună cu Rheinmetall.

Reușitele lui Lamine Yamal

Lamine Yamal (19 ani) este unul dintre starurile Barcelonei și ale naționalei Spaniei.

Crescut la celebra academie La Masia, extrema a debutat la prima echipă la doar 15 ani și a devenit între timp campion european și mondial cu Spania.

Fotbalistul a adunat 161 de meciuri pentru Barcelona, în care a marcat 57 de goluri și a oferit 61 de pase decisive.

La naționala Spaniei, pentru care a debutat în 2023, Yamal are 11 goluri în 37 de apariții.

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