Mort într-un accident cumplit Un luptător MMA s-a izbit de un perete în timp ce-și depășea fratele într-o curbă
Foto: Instagram @ibrahim_cholo
Mort într-un accident cumplit Un luptător MMA s-a izbit de un perete în timp ce-și depășea fratele într-o curbă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 09:59
  • Ibrahim Cholo, un luptător german de MMA, a decedat în urma unui accident rutier produs în țara sa natală.
  • Sportivul a fost o figură emblematică a organizației „Oktagon MMA”, cea mai mare din Europa.

Ibrahim Cholo a murit la vârsta de 28 de ani, în urma unui accident rutier produs la marginea orașului Wuppertal, situat la 30 de kilometri de Düsseldorf.

Doliu în MMA. Ibrahim Cholo a murit într-un accident de mașină

Tragicul eveniment a avut loc duminică, 8 martie, în jurul orei 21:15. Potrivit autorităților, șoferul unei mașini BMW a pierdut controlul mașinii în momentul când efectua o depășire, conform rtl.de.

Publicația BILD a primit confirmarea din partea coproprietarului renumitei săli UFD Gym din Düsseldorf, Ivan Dijakovic, că victima era chiar Ibrahim Cholo.

Autoturismul s-a izbit de peretele unei case, pe partea șoferului. În urma impactului, Cholo a suferit numeroase răni incompatibile cu viața și a murit pe loc. Conform surselor citate, sportivul încerca să-și depășească fratele într-o curbă.

Imediat după coliziune, sistemul de apelare automată în caz de urgență din mașină a trimis o alertă, iar autoritățile au sosit rapid la locul accidentului. Totuși, medicii nu au reușit să-l salveze pe sportivul german.

Starul Oktagon Tamerlan Dulatov a reacționat la scurt timp după decesul lui Cholo: „28 de ani. S-a trezit fără să știe că era pentru ultima dată. Ai fost un om bun, frate. Moartea chiar nu cunoaște vârsta și nici timpul”.

Ibrahim Cholo are o fetiță în vârstă de doi ani, iar soția lui este însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Cine a fost Ibrahim Cholo

Ibrahim Cholo a fost una dintre figurile emblematice ale Oktagon MMA încă de la înființarea organizației, în 2022.

La primul eveniment Oktagon MMA din Germania, de pe 4 iunie 2022, Ibrahim Cholo a pierdut la puncte meciul cu Jaime Cordero, după trei runde.

În cariera sa, germanul a obținut 4 victorii și a pierdut de două ori.

Acesta a luptat în mai multe gale europene, cum ar fi Elite MMA Championship.

