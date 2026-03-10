Thomas Neubert, out de la FCSB! Preparatorul fizic al campioanei va părăsi echipa după aproape 6 ani + Ce staff a adus Mirel Rădoi

Thomas Neubert (57 de ani), preparatorul fizic al celor de la FCSB, va pleca de la echipă.

Cunoscut pentru antrenamentele sale epuziante, germanul va părăsi clubul patronat de Gigi Becali, după aproape 6 ani.

Thomas Neubert va pleca de la FCSB

Potrivit surselor GOLAZO.ro, preparatorul fizic al campioanei a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

Neubert a lucrat pentru formația lui Gigi Becali în trei rânduri: 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

În plus, șeful CA de la FCSB, Mihai Stoica, a dezvăluit staff-ul pe care noul antrenor principal, Mirel Rădoi, l-a adus la echipă.

„A venit cu doi antrenori secunzi, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. A venit cu preparatorul fizic, cu Horațiu Baciu. A venit cu antrenorul de portari Robert Tufiși și cu Denis Rădoi analist video.

Marius Popa va face o grupă de elită a portarilor de la academie. Deja avem un portar născut 2010, de mare perspectivă. Nu are talie, dar e portarul titular al naționalei U16, Rareș Andrei.

Și ne va ajuta și în biroul de scouting. E omul nostru și rămâne cu noi. Doar el poate să spună când vrea să plece”, a transmis Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

