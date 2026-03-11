„Îi doresc să nu aibă succes!” Gică Popescu, mesaj dur după ce Rădoi a revenit la FCSB: „Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus”

Gică Popescu (58 de ani), președintele clubului Farul Constanța, a vorbit despre numirea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal al celor de la FCSB.

Fostul antrenor din Bănie a revenit în antrenorat după 4 luni, iar marți a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor, în prima zi petrecută la club.

Gică Popescu: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB în play-out -ul ăsta”

Fostul mare internațional și-a exprimat aprecierea față de Mirel Rădoi, însă își dorește să nu aibă succes în următoarele trei luni, întrucât FCSB este un adversar dificil pentru Farul.

„Da, vorbim despre un adversar. Din păcate pentru noi, FCSB va juca în play-out și este un adversar puternic. Noi voiam să fie în play-off ca să nu avem un adversar de calibrul lor.

Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus pe Mirel. Cu siguranță că e unul dintre cei mai buni antrenori români ai momentului (n.r. - zâmbește). Îi doresc să nu aibă succes la FCSB în play-out-ul ăsta, că suntem adversari”, a declarat Gică Popescu, potrivit orangesport.ro.

Staff-ul adus de Mirel Rădoi la FCSB:

Mihai Ianovschi - antrenor secund

Ionuț Stancu - antrenor secund

Horațiu Baciu - preparator fizic.

Robert Tufiși - antrenor cu portarii

Denis Rădoi - analist video

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta? U Craiova % Rapid % U Cluj % CFR Cluj % Dinamo % FC Argeș %

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport