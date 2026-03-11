„Îi doresc să nu aibă succes!” Gică Popescu, mesaj dur după ce Rădoi a revenit la FCSB: „Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus” +25 foto
Gică Popescu și Mirel Rădoi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
„Îi doresc să nu aibă succes!” Gică Popescu, mesaj dur după ce Rădoi a revenit la FCSB: „Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 09:31
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 09:44
  • Gică Popescu (58 de ani), președintele clubului Farul Constanța, a vorbit despre numirea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal al celor de la FCSB.

Fostul antrenor din Bănie a revenit în antrenorat după 4 luni, iar marți a avut parte de o primire călduroasă din partea fanilor, în prima zi petrecută la club.

Gică Popescu: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB în play-out-ul ăsta”

Fostul mare internațional și-a exprimat aprecierea față de Mirel Rădoi, însă își dorește să nu aibă succes în următoarele trei luni, întrucât FCSB este un adversar dificil pentru Farul.

„Da, vorbim despre un adversar. Din păcate pentru noi, FCSB va juca în play-out și este un adversar puternic. Noi voiam să fie în play-off ca să nu avem un adversar de calibrul lor.

Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus pe Mirel. Cu siguranță că e unul dintre cei mai buni antrenori români ai momentului (n.r. - zâmbește). Îi doresc să nu aibă succes la FCSB în play-out-ul ăsta, că suntem adversari”, a declarat Gică Popescu, potrivit orangesport.ro.

Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
+25 Foto
Staff-ul adus de Mirel Rădoi la FCSB:

  • Mihai Ianovschi - antrenor secund
  • Ionuț Stancu - antrenor secund
  • Horațiu Baciu - preparator fizic.
  • Robert Tufiși - antrenor cu portarii
  • Denis Rădoi - analist video

14:33
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

