Joey Barton, arestat! Fostul fotbalist din Premier League, acuzat că a bătut directorul unei școli: „Era pe jos, acoperit de sânge”

Joey Barton (43 de ani) a fost arestat preventiv, fiind acuzat de agresiune cu vătămare corporală gravă asupra directorului unei școli pentru copii cu nevoi speciale.

Fostul fotbalist din Premier League trebuia să se prezinte joi în fața judecătorilor Înaltei Curți din Londra, după ce a fost dat în judecată pentru calomnie, însă nu a mai ajuns. În sală s-a anunțat că acesta „se află în prezent în arest preventiv” din alte motive.

Un martor a declarat pentru Liverpool Echo, un site local, că duminică, la ora 21:00, a văzut un bărbat întins pe jos și „acoperit de sânge” în fața clubului de golf „Huyton și Prescot”.

A sunat la numărul de urgență, iar luni a văzut poliția spălând sângele de pe trotuar: „Când partenerul meu a plecat ieri dimineață la serviciu, cordonul fusese îndepărtat și se spăla trotuarul. De aceea este nisip peste tot pe trotuar”.

Marți dimineața, polițiștii au rămas la fața locului și au efectuat percheziții minuțioase. Au verificat grădinile din vecinătate, în timp ce câinii de urmărire se aflau la clubul de golf.

Barton și încă un bărbat au fost arestați, în timp ce Kevin Lynch (51 de ani), presupusa victimă, a ajuns la spital în stare gravă, dar stabilă, fiind tratat pentru leziuni severe la față și corp.

Lynch este fondatorul și directorul NexGen Academy, o școală din Liverpool pentru copii cu nevoi speciale. A fost antrenor al echipelor Colwyn Bay FC, Prescot Cables, Marine și City of Liverpool FC.

NexGen Academy a declarat că trece printr-o perioadă dificilă și nu dorește să fie contactată de mass-media, scrie The Guardian.

269 de meciuri a jucat Joey Barton în Premier League. A marcat 26 de goluri și a livrat 31 de pase decisive

Joey Barton, arestat preventiv: „Neagă vehement”

Deși ar fi trebuit ca marți să se prezinte în fața judecătorilor din Londra, Barton a fost dus la tribunalul din Liverpool într-o dubă de poliție și a comparut în boxa acuzaților alături de Gary O'Grady (50 de ani), un lucrător specializat în reparații de acoperișuri.

Cei doi sunt acuzați împreună de agresiune care a provocat vătămări corporale grave, care include aplicarea deliberată, răuvoitoare sau imprudentă a unei violențe „foarte grave”. Ambii „neagă vehement” acuzația.

Barton a fost arestat preventiv și va fi ținut în închisoare până cel puțin la următoarea sa înfățișare în fața instanței, pe 7 aprilie, cu excepția cazului în care va solicita cu succes eliberarea pe cauțiune înainte de acea dată.

O'Grady a fost eliberat pe cauțiune, cu condiția să nu ia legătura cu presupusa victimă și să nu intre în clubul de golf unde au fost arestați.

Manchester City, Newcastle, QPR, Marseille, Rangers și Burnley sunt echipele pentru care a jucat Joey Barton

Ca antrenor, a pregătit echipele Fleetwood Town și Bristol Rovers.

Obligat să plătească despăgubiri. A făcut 48 de postări despre Eni Aluko

Tot marți, Joey Barton a fost condamnat să plătească fostei fotbaliste Eni Aluko (39 de ani) despăgubiri și cheltuieli de judecată în valoare totală de 339.000 de lire sterline, scrie yahoo.com.

Devenită între timp analist TV, Aluko l-a dat în judecată pentru calomnie. Avocatul acesteia a afirmat că, în intervalul ianuarie-august 2024, Barton a publicat 48 de postări referitoare la fosta fotbalistă pe contul său de pe platforma X, adăugând că acesta „a desfășurat o campanie publică deliberată de denigrare”.

Avocatul a afirmat că Barton susținea în mod eronat că Aluko „a încercat în mod cinic să exploateze statutul său de presupusă victimă a rasismului și a hărțuirii” și a numit-o ipocrită.

Una dintre postări conținea o imagine cu capul lui Eni Aluko suprapus peste corpul criminalei în serie Rosemary West.

Campania a reprezentat un atac asupra mai multor aspecte ale vieții și personalității ei. I-a cauzat doamnei Aluko o suferință enormă. Când ea a încercat să se apere împotriva comportamentului domnului Barton și al adepților săi, acesta a criticat-o și a atacat-o pentru că a făcut acest lucru. Avocatul fostei fotbaliste Eni Aluko

Lui Barton i-au fost acordate 7 zile pentru a face apel, având în vedere circumstanțele actuale.

