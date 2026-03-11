„Un lucru extraordinar” Belodedici nu e surprins că Rădoi s-a întors la FCSB. Ce spune despre colaborarea cu Becali + Pe cine vrea campioană +25 foto
Miodrag Belodedici. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Un lucru extraordinar” Belodedici nu e surprins că Rădoi s-a întors la FCSB. Ce spune despre colaborarea cu Becali + Pe cine vrea campioană

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 10:25
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 14:03
  • Miodrag Belodedici (61 de ani) a comentat numirea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor la FCSB și a analizat lupta la titlu, înainte de începerea play-off-ului în Liga 1.
  • Fostul jucător al Stelei a participat la un meci demonstrativ de baschet, între FRB și reprezentanți ai BCR, într-un eveniment care a marcat startul unui parteneriat, prin care banca devine noul sponsor oficial al Federației.

Belodedici este încrezător în potențialul lui Mirel Rădoi și apreciază dorința acestuia de a pregăti în continuare o echipă din România.

Miodrag Belodedici: „De ce să nu așteptăm? E un lucru extraordinar”

În același timp, Belodedici nu a fost surprins de decizia tehnicianului și crede că va putea avea o colaborare bună cu patronul echipei.

„De ce să nu ne așteptăm? Mirel Rădoi are școala de antrenori, a fost antrenor și este un lucru extraordinar că vrea să antreneze o echipă din România. Mai dificil sau nu... se cunosc de mult timp (n.r. - Rădoi și Becali), cred că vor avea o comunicare normală, bună.

Depinde de rezultate, ce strategie o să folosească, ce sistem de joc, depinde și de echipă, ce jucători are. Nu știu cum poate interveni (n.r. - Becali), poate să-și dea o părere, să îi spună: «Uite, joci cu ăla sau nu», asta orice om poate să facă, dar Mirel o să aibă strategia lui și o să îi explice ce și cum”, a declarat Belodedici, pentru GOLAZO.ro, după meciul organizat de FRB.

Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro

Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Mirel Rădoi, primit de fanii FCSB la baza din Berceni. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
+25 Foto
Cât despre lupta din vârful clasamentului, fostul fundaș al naționalei și-ar dori ca titlul să ajungă în Bănie:

„Am văzut echipe care erau sus și au căzut. Craiova, Rapid au șanse, CFR e și ea acolo, s-au apropiat. Mi-ar plăcea Craiova (n.r. - să ia titlul), nu a fost de mult timp, a fost dispărută…”.

Întrebat și despre șansele naționalei la semifinala barajului pentru CM 2026, cu Turcia, „Belo” a transmis:

„Dacă e să comparăm… echipa turcească are jucători mult mai sus decât ai noștri, în Italia, în Spania, jucători cu experiență. Aici ne depășesc, la jucători. Nu știu ce o să facă, cum o să facă, dar să încercăm măcar să nu pierdem meciul”.

FOTO. Belodedici, în tricoul de baschet al FRB, alături de Bogdan Stelea

Miodrag Belodedici, în meciul demonstrativ de baschet FRB vs BCR / foto: GOLAZO.ro
Miodrag Belodedici, în meciul demonstrativ de baschet FRB vs BCR / foto: GOLAZO.ro

Miodrag Belodedici, în meciul demonstrativ de baschet FRB vs BCR / foto: GOLAZO.ro Miodrag Belodedici, în meciul demonstrativ de baschet FRB vs BCR / foto: GOLAZO.ro Miodrag Belodedici, în meciul demonstrativ de baschet FRB vs BCR / foto: GOLAZO.ro Miodrag Belodedici, în meciul demonstrativ de baschet FRB vs BCR / foto: GOLAZO.ro Miodrag Belodedici, în meciul demonstrativ de baschet FRB vs BCR / foto: GOLAZO.ro
+13 Foto
Miodrag Belodedici: „Steaua are nevoie de o asociere destul de puternică”

În plus, dublul campion european a vorbit și despre viitorul Stelei, echipă blocată în liga secundă:

„Eu mi-aș dori ca Steaua București să apară în prima divizie. Nu știu dacă domnul ministru (n.r. - Radu Miruță) poate să mențină Steaua în Liga 1. Cred că o să trebuiască să se privatizeze, să vină niște privați care să investească bani.

E nevoie de o asociere destul de mare dacă vor să continue în prima divizie, o să le fie greu. Fotbalistic poate să promoveze, dar după trebuie să aibă continuitate”, a mai mai spus Belodedici.

Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures
Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures

Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures
+6 Foto
2 trofee Champions League
are în palmares Miodrag Belodedici, în 1986 cu Steaua București, respectiv în 1991 cu Steaua Roșie Belgrad

