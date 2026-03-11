Fază din Liga 1, obiect de studiu la UEFA Vassaras a dezvăluit că o controversă din campionatul intern a fost analizată la Nyon. Care e faza și ce verdict s-a dat

Marți după prânz, Kyros Vassaras a avut o întâlnire cu cluburile din Liga 1.

Invitația șefului CCA a fost pentru cei din stafful tehnic și pentru jucători, dar unele echipe au fost reprezentate și de cei din conducere, așa cum a fost cazul lui Dinamo, care l-a avut și pe Andrei Nicolescu, nu doar pe Kopic și pe căpitanul echipei, Cârjan.

Ce fază din România a ajuns la UEFA

În cadrul întâlnirii, grecul din fruntea arbitrajului românesc a prezentat mai multe faze care au iscat discuții în spațiul public, inclusiv din actualul campionat, la care și-a spus punctul de vedere: dacă arbitrul a decis corect sau nu.

A existat însă, pe parcursul întrevederii, un moment extrem de interesant. Vassaras le-a arătat celor din sală o fază, dintr-un meci din sezoanele precedente ale Ligii 1, despre care a spus că a ajuns să fie obiect de studiu inclusiv pentru Comisia UEFA de la Nyon.

Faza respectivă, care conform celor din sală era dintr-un meci cu două echipe din a doua jumătate a clasamentului, conținea un moment în care un portar se pregătea să degajeze balonul, iar unul dintre adversari a venit în presing.

Goalkeeperul a dat în mingea, după care din mișcarea ulterioară a piciorului cu care lovise balonul și-a lovit adversarul cu crampoanele, în plin, pe picior.

Cum momentul s-a petrecut în suprafața de pedeapsă, la vremea respectivă, în spațiul public s-a susținut, inclusiv de către experții în arbitraj, că decizia corectă trebuia să fie lovitură de pedeapsă, pentru a fi astfel penalizată acțiunea portarului.

Faza a ajuns însă inclusiv la UEFA, care a pus-o în dezbaterea membrilor comisiei de arbitri, pentru că s-a considerat că poate fi obiect de studiu, dar și pentru că era ceva atipic.

S-a ajuns la concluzia că în astfel de cazuri nu se impune 11 metri. Și Vassaras le-a spus marți celor prezenți că arbitrul de la meciul respectiv a procedat bine neacordând lovitură de pedeapsă, în ciuda faptului că atacantul a avut de suferit pentru că a fost lovit de crampoanele portarului.

3 cluburi au lipsit, marți, de la întâlnirea cu Vassaras: FCSB, Botoșani și Hermannstadt

Antrenorii și jucătorii, testați de Vassaras

Un alt moment interesant al întrevederii dintre șeful CCA și trimișii cluburilor a fost cel în care Vassaras le-a testat cunoștințele celor din sală.

Le-a prezentat câteva faze, după care i-a invitat să-și dea cu părerea. La câteva dintre ele, deciziile antrenorilor și jucătorilor au fost împărțite.

„Mai ales la unele faze la care se punea problema dacă e penalty și cartonaș galben sau penalty, fără măsură disciplinară, acolo au fost păreri împărțite.

Dar au fost și faze la care în proporție de 80-90%, cei din sală au indicat aceeași decizie”, a declarat Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, în emisiune la Prima Sport.

A treia întâlnire în acest sezon

Dialogul purtat de Vassaras, marți, a avut loc în a treia întâlnire de acest gen din actualul sezon competițional.

Prima a avut loc în toamna trecută și a fost cu cei din conducerea cluburilor. Apoi a urmat cea în care a invitat reprezentanții mass-media, la începutul anului 2026.

„Consider că astfel de întâlniri sunt foarte importante pentru a crește nivelul de înțelegere între arbitri, jucători și antrenori”, a explicat șeful arbitrilor.

Conform CCA, „Kyros Vassaras intenționează să organizeze un eveniment similar și cu reprezentanți ai suporterilor echipelor din primul eșalon, în vederea continuării dialogului și a creșterii gradului de transparență în arbitraj”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport