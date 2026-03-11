Fază din Liga 1, obiect de studiu la UEFA Vassaras a dezvăluit că o controversă din campionatul intern a fost analizată la Nyon. Care e faza și ce verdict s-a dat
fotomontaj AI
Superliga

Fază din Liga 1, obiect de studiu la UEFA Vassaras a dezvăluit că o controversă din campionatul intern a fost analizată la Nyon. Care e faza și ce verdict s-a dat

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 10:46
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 10:46

Marți după prânz, Kyros Vassaras a avut o întâlnire cu cluburile din Liga 1.

Invitația șefului CCA a fost pentru cei din stafful tehnic și pentru jucători, dar unele echipe au fost reprezentate și de cei din conducere, așa cum a fost cazul lui Dinamo, care l-a avut și pe Andrei Nicolescu, nu doar pe Kopic și pe căpitanul echipei, Cârjan.

„Am făcut deja o adresă la LPF” Motivul pentru care U Cluj cere reprogramarea derby-ului cu CFR
Citește și
„Am făcut deja o adresă la LPF” Motivul pentru care U Cluj cere reprogramarea derby-ului cu CFR
Citește mai mult
„Am făcut deja o adresă la LPF” Motivul pentru care U Cluj cere reprogramarea derby-ului cu CFR

Ce fază din România a ajuns la UEFA

În cadrul întâlnirii, grecul din fruntea arbitrajului românesc a prezentat mai multe faze care au iscat discuții în spațiul public, inclusiv din actualul campionat, la care și-a spus punctul de vedere: dacă arbitrul a decis corect sau nu.

A existat însă, pe parcursul întrevederii, un moment extrem de interesant. Vassaras le-a arătat celor din sală o fază, dintr-un meci din sezoanele precedente ale Ligii 1, despre care a spus că a ajuns să fie obiect de studiu inclusiv pentru Comisia UEFA de la Nyon.

Faza respectivă, care conform celor din sală era dintr-un meci cu două echipe din a doua jumătate a clasamentului, conținea un moment în care un portar se pregătea să degajeze balonul, iar unul dintre adversari a venit în presing.

Goalkeeperul a dat în mingea, după care din mișcarea ulterioară a piciorului cu care lovise balonul și-a lovit adversarul cu crampoanele, în plin, pe picior.

Cum momentul s-a petrecut în suprafața de pedeapsă, la vremea respectivă, în spațiul public s-a susținut, inclusiv de către experții în arbitraj, că decizia corectă trebuia să fie lovitură de pedeapsă, pentru a fi astfel penalizată acțiunea portarului.

Faza a ajuns însă inclusiv la UEFA, care a pus-o în dezbaterea membrilor comisiei de arbitri, pentru că s-a considerat că poate fi obiect de studiu, dar și pentru că era ceva atipic.

S-a ajuns la concluzia că în astfel de cazuri nu se impune 11 metri. Și Vassaras le-a spus marți celor prezenți că arbitrul de la meciul respectiv a procedat bine neacordând lovitură de pedeapsă, în ciuda faptului că atacantul a avut de suferit pentru că a fost lovit de crampoanele portarului.

3 cluburi
au lipsit, marți, de la întâlnirea cu Vassaras: FCSB, Botoșani și Hermannstadt

Antrenorii și jucătorii, testați de Vassaras

Un alt moment interesant al întrevederii dintre șeful CCA și trimișii cluburilor a fost cel în care Vassaras le-a testat cunoștințele celor din sală.

Le-a prezentat câteva faze, după care i-a invitat să-și dea cu părerea. La câteva dintre ele, deciziile antrenorilor și jucătorilor au fost împărțite.

„Mai ales la unele faze la care se punea problema dacă e penalty și cartonaș galben sau penalty, fără măsură disciplinară, acolo au fost păreri împărțite.

Dar au fost și faze la care în proporție de 80-90%, cei din sală au indicat aceeași decizie”, a declarat Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, în emisiune la Prima Sport.

A treia întâlnire în acest sezon

Dialogul purtat de Vassaras, marți, a avut loc în a treia întâlnire de acest gen din actualul sezon competițional.

Prima a avut loc în toamna trecută și a fost cu cei din conducerea cluburilor. Apoi a urmat cea în care a invitat reprezentanții mass-media, la începutul anului 2026.

„Consider că astfel de întâlniri sunt foarte importante pentru a crește nivelul de înțelegere între arbitri, jucători și antrenori”, a explicat șeful arbitrilor.

Conform CCA, „Kyros Vassaras intenționează să organizeze un eveniment similar și cu reprezentanți ai suporterilor echipelor din primul eșalon, în vederea continuării dialogului și a creșterii gradului de transparență în arbitraj”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

UEFA arbitraj Kyros Vassaras nyon
Știrile zilei din sport
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Citește mai mult
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Citește mai mult
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share