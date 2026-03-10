Suspendare record!  Internaționalul român nu va mai putea juca tot anul la echipa de club, după ce a sărit la arbitru +8 foto
Troy Tomșa (18 ani), jucător al naționalei U19 a României, și-a aflat pedeapsa după ce l-a atacat pe „centralul” meciului Napoli - Sassuolo
Stranieri

Suspendare record! Internaționalul român nu va mai putea juca tot anul la echipa de club, după ce a sărit la arbitru

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 22:14
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 22:23
  • Troy Tomșa (18 ani), jucător al naționalei U19 a României, și-a aflat pedeapsa după ce l-a atacat pe „centralul” meciului Napoli - Sassuolo din campionatul Primavera 1, scor 5-2.

Românul a fost suspendat tot restul anului 2026 pentru ce s-a întâmplat cu arbitrul Mattia Maresca.

Campioana furioasă: „Duceți-vă dracului!” VIDEO. Mirra Andreeva, ieșire necontrolată: „Nu sunt mândră” » A șocat publicul de la Indian Wells
Citește și
Campioana furioasă: „Duceți-vă dracului!” VIDEO. Mirra Andreeva, ieșire necontrolată: „Nu sunt mândră” » A șocat publicul de la Indian Wells
Citește mai mult
Campioana furioasă: „Duceți-vă dracului!” VIDEO. Mirra Andreeva, ieșire necontrolată: „Nu sunt mândră” » A șocat publicul de la Indian Wells

Troy Tomșa, suspendare-record după incidentele de la Primavera

„În minutul 17 al reprizei secunde, Tomșa a intervenit într-o manieră agresivă, proferând amenințări și insulte grave și având contact fizic cu arbitrul.

Astfel, Tomșa nu va mai juca până pe 31 decembrie 2026, inclusiv.

Pe lângă suspendarea până la sfârșitul anului 2026, Tomșa a primit și un avertisment pentru comportament neadecvat față de un adversar”, notează gazzetta.it.

Ce s-a întâmplat la Napoli - Sassuolo Primavera

Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (8).jpeg
Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (8).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (1).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (2).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (3).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (4).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (5).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 63, după un duel aerian în urma căruia arbitrul a acordat fault pentru Napoli, Tomșa a protestat vehement și a gesticulat în direcția „centralului”, acesta arătându-i direct cartonașul roșu.

La scurt timp după ce a început să se îndrepte spre vestiar, Tomșa s-a întors nervos pentru a-i cere explicații arbitrului.

Extrem de furios, Tomșa l-a luat de gât pe arbitrul Maresca, în ciuda încercării unui dintre jucătorii lui Napoli de a-l calma.

Ulterior, Tomșa și-a împins unul dintre adversari, dar și pe Angelo Carbone, șeful academiei lui Sassuolo, care s-a dus la marginea terenului pentru a-l calma, scrie sassuolonews.it.

Reacția clubului Sassuolo

După incident, Sassuolo a emis un comunicat prin care a anunțat că va lua masuri drastice față de Troy Tomșa:

„US Sassuolo Calcio condamnă ferm comportamentul lui Troy Tomșa față de arbitrul meciului, domnul Mattia Maresca, în timpul meciului din etapa a 29-a a campionatului Primavera 1 dintre Napoli și Sassuolo.

Clubul consideră că incidentele de acest gen sunt inacceptabile și complet în contradicție cu valorile respectului și corectitudinii, care sunt principiile fundamentale ale sportului și pe care Sassuolo Calcio le promovează constant.

Clubul a inițiat deja evaluările interne corespunzătoare și va lua măsuri disciplinare serioase față de jucător.

Sassuolo Calcio își reafirmă, de asemenea, angajamentul de a promova, prin activități sportive și numeroasele proiecte de formare ale clubului, valorile educaționale care trebuie să însoțească dezvoltarea sportivilor, atât masculini, cât și feminin”, a transmis Sassuolo.

Cine este Troy Tomșa

Troy Tomșa
Troy Tomșa

Galerie foto (9 imagini)

România - Andorra, la U19 România - Andorra, la U19 România - Andorra, la U19 România - Andorra, la U19 România - Andorra, la U19
+9 Foto
labels.photo-gallery

Născut în Anglia, Troy Tomșa, mijlocașul defensiv de la Sassuolo îmbracă tricoul grupării italiene din anul 2022, atunci când a fost transferat de la gruparea germană Walldorf. Anterior, el fusese și în academia celor de la Hoffenheim.

În România, Troy Tomșa a jucat doar la grupele de juniori de la Sănătatea Cluj, făcând pasul în străinătate în anul 2017, atunci când a ajuns la FSV Ossweil.

La nivel internațional, Tomșa a jucat 25 de meciuri pentru reprezentativele U17, U18 și U19 ale României, reușind să marcheze 5 goluri, patru dintre acestea la U19.

Citește și

Decizie importantă la Inter Gazzetta dello Sport anunță marea dilemă:  vine Stankovic?
Campionate
22:01
Decizie importantă la Inter Gazzetta dello Sport anunță marea dilemă: vine Stankovic?
Citește mai mult
Decizie importantă la Inter Gazzetta dello Sport anunță marea dilemă:  vine Stankovic?
Cine este românul care a șocat Italia Povestea lui Troy Tomșa, mijlocașul care a apucat de gât un arbitru la un meci de tineret
Stranieri
09:56
Cine este românul care a șocat Italia Povestea lui Troy Tomșa, mijlocașul care a apucat de gât un arbitru la un meci de tineret
Citește mai mult
Cine este românul care a șocat Italia Povestea lui Troy Tomșa, mijlocașul care a apucat de gât un arbitru la un meci de tineret

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

suspendare italia sassuolo primavera Troy Tomsa maresca
Știrile zilei din sport
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Superliga
20:07
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Citește mai mult
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?”  Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Campionate
19:12
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
Citește mai mult
Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
Citește mai mult
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Special
21:09
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Citește mai mult
„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:18
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
21:34
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
22:30
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost
21:57
LIVE Real Madrid - Manchester City și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor » Valverde, show pe Bernabeu
LIVE Real Madrid - Manchester City  și alte două partide se joacă ACUM, în optimile de finală din Liga Campionilor » Valverde, show pe Bernabeu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Superliga
19:07
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește mai mult
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Superliga
17:21
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
Citește mai mult
„A promis că nu se va mai întâmpla” LPF, acord cu primarul Capitalei privind disponibilitatea Arenei Naționale: „Au evoluat lucrurile”
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Campionatul Mondial
18:28
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
Citește mai mult
„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
06:01
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share