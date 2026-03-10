Suspendare record! Internaționalul român nu va mai putea juca tot anul la echipa de club, după ce a sărit la arbitru

Troy Tomșa (18 ani), jucător al naționalei U19 a României, și-a aflat pedeapsa după ce l-a atacat pe „centralul” meciului Napoli - Sassuolo din campionatul Primavera 1, scor 5-2.

Românul a fost suspendat tot restul anului 2026 pentru ce s-a întâmplat cu arbitrul Mattia Maresca.

Troy Tomșa, suspendare-record după incidentele de la Primavera

„În minutul 17 al reprizei secunde, Tomșa a intervenit într-o manieră agresivă, proferând amenințări și insulte grave și având contact fizic cu arbitrul.

Astfel, Tomșa nu va mai juca până pe 31 decembrie 2026, inclusiv.

Pe lângă suspendarea până la sfârșitul anului 2026, Tomșa a primit și un avertisment pentru comportament neadecvat față de un adversar”, notează gazzetta.it.

Ce s-a întâmplat la Napoli - Sassuolo Primavera

În minutul 63, după un duel aerian în urma căruia arbitrul a acordat fault pentru Napoli, Tomșa a protestat vehement și a gesticulat în direcția „centralului”, acesta arătându-i direct cartonașul roșu.

La scurt timp după ce a început să se îndrepte spre vestiar, Tomșa s-a întors nervos pentru a-i cere explicații arbitrului.

Extrem de furios, Tomșa l-a luat de gât pe arbitrul Maresca, în ciuda încercării unui dintre jucătorii lui Napoli de a-l calma.

Ulterior, Tomșa și-a împins unul dintre adversari, dar și pe Angelo Carbone, șeful academiei lui Sassuolo, care s-a dus la marginea terenului pentru a-l calma, scrie sassuolonews.it.

Reacția clubului Sassuolo

După incident, Sassuolo a emis un comunicat prin care a anunțat că va lua masuri drastice față de Troy Tomșa:

„US Sassuolo Calcio condamnă ferm comportamentul lui Troy Tomșa față de arbitrul meciului, domnul Mattia Maresca, în timpul meciului din etapa a 29-a a campionatului Primavera 1 dintre Napoli și Sassuolo.

Clubul consideră că incidentele de acest gen sunt inacceptabile și complet în contradicție cu valorile respectului și corectitudinii, care sunt principiile fundamentale ale sportului și pe care Sassuolo Calcio le promovează constant.

Clubul a inițiat deja evaluările interne corespunzătoare și va lua măsuri disciplinare serioase față de jucător.

Sassuolo Calcio își reafirmă, de asemenea, angajamentul de a promova, prin activități sportive și numeroasele proiecte de formare ale clubului, valorile educaționale care trebuie să însoțească dezvoltarea sportivilor, atât masculini, cât și feminin”, a transmis Sassuolo.

Cine este Troy Tomșa

Născut în Anglia, Troy Tomșa, mijlocașul defensiv de la Sassuolo îmbracă tricoul grupării italiene din anul 2022, atunci când a fost transferat de la gruparea germană Walldorf. Anterior, el fusese și în academia celor de la Hoffenheim.

În România, Troy Tomșa a jucat doar la grupele de juniori de la Sănătatea Cluj, făcând pasul în străinătate în anul 2017, atunci când a ajuns la FSV Ossweil.

La nivel internațional, Tomșa a jucat 25 de meciuri pentru reprezentativele U17, U18 și U19 ale României, reușind să marcheze 5 goluri, patru dintre acestea la U19.

