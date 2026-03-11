Trump, anunț de ultimă oră despre Iran Gianni Infantino, dezvăluiri după discuția cu președintele SUA: „A reiterat asta”
Donald Trump și Gianni Infantino
Trump, anunț de ultimă oră despre Iran Gianni Infantino, dezvăluiri după discuția cu președintele SUA: „A reiterat asta"

  • Președintele FIFA, Gianni Infantino, a stat de vorbă cu președintele SUA, Donald Trump, despre CM 2026, competiție programată să se desfășoare în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, în SUA, Canada și Mexic.

Infantino l-a pus la curent pe Trump despre cum decurg pregătirile pentru Mondial.

Întâlnire Infantino - Trump. Team: CM 2026

Președintele FIFA s-a declarat mulțumit de conversație:

„În această seară, m-am întâlnit cu președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, pentru a discuta despre stadiul pregătirilor pentru viitoarea Cupă Mondială FIFA și despre entuziasmul care crește pe măsură ce ne apropiem de startul competiției, care va avea loc peste doar 93 de zile”.

Infantino: „Trump a reiterat că Iranul e binevenit la Mondial”

Războiul început pe 28 februarie 2026, când Israel și Statele Unite au lansat lovituri aeriene asupra mai multor orașe din Iran, vizând baze militare și infrastructură guvernamentală, e motiv de îngrijorare pentru întreaga planetă.

Infantino a explicat că a abordat și tema războiului la întâlnirea cu Trump.

Naționala de fotbal a Iranului e una dintre echipele calificate la CM 2026, după ce a terminat pe primul loc în grupa sa de calificare din Asia

„Am discutat, de asemenea, despre situația actuală din Iran și despre faptul că echipa iraniană s-a calificat pentru participarea la Cupa Mondială FIFA 2026.

În cadrul discuțiilor, președintele Trump a reiterat că echipa iraniană este, desigur, binevenită să participe la turneul din Statele Unite”, a spus Infantino.

Cu toții avem nevoie de un eveniment precum Cupa Mondială FIFA pentru a aduce oamenii împreună mai mult ca niciodată, și îi mulțumesc sincer președintelui Statelor Unite pentru sprijinul său, deoarece acest lucru demonstrează încă o dată că fotbalul unește lumea. Gianni Infantino, președinte FIFA

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

  • cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles
  • cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles
  • cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

Războiul din Iran

În atacurile inițiate de SUA și Israel în Iran a fost ucis liderul suprem Ali Khamenei, împreună cu alți oficiali și comandanți militari iranieni.

A urmat un răspuns violent din partea Teheranului. Sute de rachete și drone au fost lansate către Israel și către baze militare americane din Orientul Mijlociu (în țări precum Qatar, Bahrain, Kuweit, Arabia Saudită sau Iordania).

Au existat atacuri și asupra infrastructurii energetice și asupra transportului maritim, iar Strâmtoarea Ormuz, punct crucial pentru transportul petrolului, a fost blocată temporar.

Conflictul s-a extins în mai multe țări din regiune, cu lovituri asupra unor porturi, baze militare și nave comerciale și au existat victime militare și civile de ambele părți. A existat inclusiv un bombardament asupra unei școli din sudul Iranului.

Conflictul afectează prețurile globale la energie și stabilitatea din Orientul Mijlociu.

