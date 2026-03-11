„Am simțit că nu-și asumă” Andrei Nicolescu, despre decizia Rapidului la derby și situația de la club: „Dinamo acum 3 ani nu era Real Madrid” +47 foto
Meciul din sezonul regular găzduit de alb-vișinii s-a disputat pe Arenă
„Am simțit că nu-și asumă” Andrei Nicolescu, despre decizia Rapidului la derby și situația de la club: „Dinamo acum 3 ani nu era Real Madrid”

  • Dinamo joacă sâmbătă cu Rapid, de la ora 21:00, iar partida se va juca în Giulești
  • Meciul din sezonul regular găzduit de alb-vișinii s-a disputat pe Arena Națională

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a precizat că anticipa că rapidiștii vor dori ca partida din play-off să se joace în fieful lor.

Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, în Giulești

„Știam că vom juca în Giulești, din momentul în care am făcut acea înțelegere pentru meciurile din sezonul regular. Am simțit că din momentul ăla că nu-și asumă decât pentru un singur meci.

E un meci foarte important pentru noi, mai mult pentru moral, așa, puncte sunt multe puse în joc și după”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO

Nicolescu: „Dacă nici în momentul ăsta nu strângem toți rândurile...”

Conducătorul „câinilor” a mai precizat că echipa nu se află într-o perioadă imposibil de depășit și că e încrezător că obiectivul va fi realizat:

„Construim în ritmul în care construim noi. Apropo de asta, uităm de unde am plecat. Dinamo acum 3 ani nu era Real Madrid, să aibă toți jucătorii la dispoziție și doar să-i pună în teren, să jucăm frumos.

Noi nu mai avem niciun jucător de când am promovat. Doar Bordușanu, care e accidentat. Despre ce vorbim? Nu știu…

Ne dorim o cupă europeană. Suntem în obiectiv. Suntem în primele 6, suntem la 4 puncte de primul loc și suntem în semifinalele Cupei României. Dacă nici în momentul ăsta nu strângem toți rândurile și nu suntem alături de echipă, nu știu cât putem să fim împreună. Sincer.

Să aruncăm dezastre prin… ce dezastru? Se întâmplă în viața fiecărei echipe. Mi-a scris cineva, Barcelona când a luat 4-0 de la Atletico Madrid cum a fost? Ca idee de rezultat. Când o echipă de genul ăla are așa un rezultat, ce poți să faci?

Suntem calmi. M-a și amuzat, stăteam și vorbeam și cu Mister (n.r. - Kopic), că noi trebuie să ne disculpăm față de invențiile unora. El a zis doar că vrea o vacanță. Lumea a interpretat că le-a zis jucătorilor că pleacă la vară”.

