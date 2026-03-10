Revine la națională după 5 ani Golgheterul Ligii 1 va lupta pentru calificarea la CM 2026

Jovo Lukic (27 de ani), atacantul lui U Cluj, a fost convocat la naționala Bosniei pentru meciul cu Țara Galilor, din barajul pentru CM 2026.

Ajuns la U Cluj în vara anului trecut, Lukic și-a relansat cariera după o perioadă dificilă petrecută în tricoul Universității Craiova.

Jovo Lukic, convocat la naționala Bosniei

Cu cele 15 goluri marcate în Liga 1, atacantul a ajutat gruparea antrenată de Cristiano Bergodi (61 de ani) să ajungă pentru al doilea an consecutiv în play-off, iar evoluțiile sale nu au fost trecute cu vederea.

Lukic a fost convocat la naționala Bosniei de către selecționerul Serghei Barbarez, pentru meciul de baraj cu Țara Galilor pentru CM 2026, ce va avea loc pe 26 martie, în aceeași zi în care România va întâlni Turcia.

Fotbalistul „șepcilor roșii” nu își mai reprezentase țara din 2021, atunci când a și debutat la națională într-un amical cu SUA (0-1).

„Jovo Lukic revine în naționala Bosniei după cinci ani

Naționala lui Jovo se va duela cu Țara Galilor la Cardiff pe 26 martie în semifinala barajelor care duc la Campionatul Mondial din vară.

Mult succes, Jovo!”, a transmis U Cluj pe Facebook.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

