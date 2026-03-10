Campioana furioasă: „Duceți-vă dracului!” VIDEO. Mirra Andreeva, ieșire necontrolată: „Nu sunt mândră” » A șocat publicul de la Indian Wells

Mirra Andreeva (18 ani, #8 WTA) a avut mai multe ieșiri nervoase în timpul și după meciul pierdut în fața cehoaicei Katerina Siniakova (29 de ani, #44 WTA) în turul 3 de la Indian Wells.

Rusoaica e campioana en-titre a turneului WTA 1.000 din deșertul californian.

În ciuda vârstei fragede, Andreeva e una dintre cele mai importante jucătoare din circuitul feminin, ajungând deseori în fazele finale ale competițiilor.

Mirra Andreeva, către publicul de la Indian Wells: „Să vă duceți dracului toți!”

Mirra a început Indian Wells cum nu se putea mai bine: a trecut în 52 de minute de argentinianca Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA), scor 6-0, 6-0.

Rusoaica a avut o misiune mult mai dificilă în turul al treilea. În cale i-a ieșit Siniakova, una dintre cele mai bune jucătoare de dublu, cu performanțe notabile și la simplu.

Primele semne de nervozitate au fost afișate de Mirra la finalul setului secund. A ratat un voleu la minge de set pentru adversară și a aruncat racheta. Nu s-a oprit aici: a ridicat-o și a dat cu ea de pământ până nu a mai putut fi folosită.

No pudo contener la calma😔



Mirra Andreeva🇷🇺 falla en l defensa del título y cae en la tercera ronda de Indian Wells al ser superada por Ekaterina Siniakova🇨🇿 4-6 7-6 y 6-3#TennisParadise



pic.twitter.com/Jcc3Tokekz — Iván Aguilar (@ivabianconero) March 9, 2026

Tânăra jucătoare a avut și ghinion. A pierdut meciul după ce Siniakova a trimis mingea în banda fileului, iar aceasta a aterizat în terenul Mirrei. Rusoaica a aruncat din nou racheta și nu s-a uitat la Katerina în momentul în care i-a strâns mâna la fileu.

Mirra Andreeva is not happy after losing her match in Indian Wells to Siniakova.



"F*** YOU ALL!"



Not sure who the above was directed too, maybe Sinner, Swiatek or the ITIA? I can understand players frustrations. 🙏



pic.twitter.com/8PWjyjh2iR — Pavvy G (@pavyg) March 9, 2026

În timp ce Siniakova sărbătorea victoria, publicului i s-a cerut să o felicite și pe rusoaică, rugăminte întâmpinată cu huiduieli. Iar Mirra a explodat! A arătat spre cei aflați în tribune și a exclamat „Să vă duceți toți dracului” („F**k you all”). Camerele de filmat au surprins o reacție comică a unei spectatoare.

Unable to defend her title, Mirra Andreeva was left seething after appearing to shout “f*** you all” to a stunned crowd, who booed the 18-year-old as she exited Indian Wells in 3 sets to Kateřina Siniaková 😳



Andreeva also smashed her racquet multiple times throughout a heated… pic.twitter.com/JjxbG79cmx — The First Serve (@TheFirstServeAU) March 10, 2026

După această înfrângere, Mirra a rămas fără 935 dintre cele 4.001 de puncte pe care le avea și poate părăsi Top 10 mondial.

A coborât deja două poziții (până pe 10), iar jucătoarele de pe locurile 12-15 (Bencic, Muchova, Noskova și Osaka) sunt calificate în optimi la Indian Wells.

4 titluri are Mirra Andreeva în palmares: Iași (2024), Indian Wells, Dubai (2025) și Adelaide (2026)

Mirra Andreeva, despre ieșirea sa nervoasă: „Nu sunt mândră”

În timpul conferinței de presă, Andreeva a recunoscut că nu a reacționat adecvat, însă a insistat că nu cei din public erau ținta insultelor sale.

„Evident, după înfrângere am trecut prin multe emoții. Dar nu sunt mândră de felul în care am gestionat situația. Este ceva la care trebuie să lucrez în curând. Nu știu, nu într-un viitor îndepărtat, ci imediat ce voi avea ocazia. Sper să pot lucra la asta și să mă îmbunătățesc și în acest aspect.

Erau îndreptate către mine însămi (n.r. - insultele), către toată lumea în general. După ce pierd, mă enervez foarte tare, așa că uneori spun astfel de lucruri pentru mine însămi. Mai întâi pentru mine, desigur, dar apoi era pur și simplu furie care ieșea la suprafață, multe emoții. Nu erau îndreptate către nimeni în mod special”, a spus rusoaica, potrivit puntodebreak.com.

Mirra Andreeva loves a choke 🥴 pic.twitter.com/Eu2Mj47SbJ — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) March 9, 2026

După înfrângerea cu Siniakova, Andreeva a revenit pe teren după aproximativ 90 de minute. A jucat la dublu alături de Victoria Mboko și a zâmbit după victoria obținută în fața echipei Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko, scor 7-6(7), 3-6, 11-9.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport