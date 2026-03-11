Newcastle - Barcelona 1-1. Ronald Araujo (27 de ani), fundașul catalanilor, nu a reușit să se replieze la timp pentru a se apăra la faza în care gazdele au înscris.

Motivul bizar, în rândurile de mai jos.

Newcastle și Barcelona s-au întâlnit, marți, în manșa tur a optimilor Ligii Campionilor. Scorul final a fost 1-1, iar calificarea se va decide miercurea viitoare, pe Camp Nou.

FOTO. Ronald Araujo, de neînțeles la golul lui Newcastle

Partida de pe „St James' Park” a fost una echilibrată, cu ocazii periculoase la ambele porți. Deschiderea de scor a venit abia în minutul 86, după golul lui Harvey Barnes, fază la care Ronald Araujo, fundașul Barcelonei, nu s-a apărat. Motivul este de neînțeles.

Cu un minut înainte, Barcelona se afla în atac. Marcus Rashford a centrat la colțul lung al porții apărate de Ramsdale, fază la care Ronald Araujo a încercat să lovească mingea din alergare.

Uruguayanul nu a reușit acest lucru și a căzut în afara terenului, moment în care a resimțit niște crampe. Deși era mult ieșit de pe teren, Araujo s-a târât până pe spațiul de joc pentru a împiedica reluarea partidei.

„Centralul” italian Marco Guida a descifrat strategia fundașului și l-a obligat să iasă în afara terenului. Araujo a revenit abia după ce Newcastle a început faza următoare, pornind un atac periculos spre poarta apărată de Joan Garcia.

Având în vedere că faza pornită de gazde a fost una foarte rapidă, Ronald Araujo nu a reușit să se replieze la timp pentru a își relua poziția în apărarea catalanilor.

Mingea a ajuns la Tonali, care i-a pasat imediat după lui Jacob Murphy, aflat pe partea dreaptă. Acesta a avut un schimb de pase cu Ramsey, în cele din urmă Murphy reușind să centreze în careul Barcelonei.

Balonul a ajuns în centrul careului, unde ar fi trebuit să se afle Araujo. Harvey Barnes a reușit să înscrie, după ce mingea l-a lovit în față pe Joan Garcia.

Barcelona a restabilit egalitatea în minutul 90+6, după un penalty executat de Lamine Yamal.

Ronald Araujo: „Nu înțeleg regulile”

Ronald Araujo a fost nemulțumit de faptul că arbitrul l-a obligat să iasă de pe spațiul de joc.

„Nu înțeleg regulile. Dacă am crampe, pot intra pe teren în picioare sau târându-mă. Nu înțeleg decizia arbitrului, m-a trimis din nou afară.

După aceea nu am mai putut ajunge în careu. Nu înțeleg decizia arbitrului”, a spus fundașul, conform mundodeportivo.com.

Uruguayanul a comentat și rezultatul de egalitate din manșa tur din optimile Ligii Campionilor:

„Sunt mulțumit de rezultat, am găsit egalarea pe final. Nu am jucat atât de bine pe cât ne doream. Trebuie să evidențiem ce am învățat în Cupă, acel 0-4 cu Atletico.

Astăzi (n.r. - marți) am fost inteligenți. În Champions League trebuie să fii așa. Acum jucăm acasă (n.r. - miercurea viitoare), cu suporterii noștri. Va fi un meci mare”.

Am vrut să amenințăm mai mult în atac, să avem mai mult posesia. Am jucat împotriva unui adversar foarte bun, stadionul a pus presiune. A fost un meci dur. Plecăm cu senzații bune, pentru că totul se va decide acasă. Ronald Araujo, fundaș Barcelona

Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a vorbit despre evoluția lui Araujo din meciul cu Newcastle:

„El (n.r. - Araujo) și-a făcut treaba. Nu am vrut să facem multe schimbări poziționale. Până la urmă, era obosit.

Nu a fost ușor să construim jocul din apărare, am făcut multe greșeli. Nu am avut controlul mingii de multe ori”, a spus Flick, conform tribuna.com.

