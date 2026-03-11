„A fost incredibil” Igor Tudor a explicat de ce a înlocuit portarul în minutul 17: „Suntem slabi!” + Premieră șocantă pentru Tottenham

Atletico Madrid - Tottenham 5-2. Igor Tudor (47 de ani), antrenorul oaspeților, a explicat de ce l-a înlocuit pe portarul Antonin Kinsky (22 de ani) după doar 17 minute de joc.

Atletico a început perfect manșa tur din optimile Ligii Campionilor, reușind să înscrie trei goluri în 15 minute!

Antonin Kinsky, portar titularizat pentru a doua oară în acest sezon, a greșit la două dintre golurile reușite de Atletico, în minutele 6 și 15.

Tehnicianul lui Tottenham a decis să-l înlocuiască pe portarul ceh în minutul 17, fiind înlocuit de titularul de drept, Guglielmo Vicario.

Atletico - Tottenham 5-2 . Igor Tudor: „A fost necesar să-l protejăm”

Igor Tudor, antrenorul lui Tottenham, a explicat de ce l-a înlocuit pe Antonin Kinsky după doar 17 minute de joc.

„Ceea ce s-a întâmplat este foarte rar. Antrenez de 15 ani și nu am făcut niciodată asta. A fost necesar să îl protejăm pe el, să protejăm echipa. Situație incredibilă, nu e nimic de comentat.

A fost alegerea corectă (n.r. - să-l titularizeze pe Kinsky), în momentul în care ne aflăm, cu presiunea pe Vicario într-o altă competiție.

Tony este un portar foarte bun. Din punctul meu de vedere, a fost decizia corectă. După meci e ușor să spui că nu a fost decizia corectă. I-am explicat și lui Tony după, când am vorbit: este omul potrivit și un portar bun.

Din păcate, aceste greșeli s-au întâmplat într-un meci mare. Îi pare rău. Echipa este alături de el, și eu la fel. Am vorbit cu el, a înțeles de ce a fost scos.

A fost prea mult pentru noi în acest moment, suntem fragili, suntem slabi. Înțeleg ce probleme avem. Recunosc că la fiecare meci se întâmplă câte ceva.

Uneori este foarte greu de explicat. Chiar și aceste greșeli spun multe despre momentul prin care trecem”, a spus Igor Tudor, conform theguardian.com.

După ce a fost înlocuit, Kinsky a părăsit terenul în lacrimi. Acesta a fost consolat imediat de coechipierii săi Connor Gallagher, Dominic Solanke și Joao Palhinha.

Atletico s-a impus cu scorul de 5-2, grație golurilor marcate de M. Llorente (min. 6), Griezmann (min. 14), J. Alvarez (min. 15, min. 55) și R. Le Normand (min. 22).

Pentru Tottenham au punctat P. Porro (min. 26) și D. Solanke (min. 76).

Manșa secundă din optimile Ligii Campionilor va avea loc miercurea viitoare, pe 18 martie, de la ora 22:00.

Tottenham, serie de meciuri dezastruoasă

În urma eșecul drastic suferit cu Atletico, Tottenham a ajuns la 6 înfrângeri consecutive în toate competițiile. Este prima dată în istoria de aproape 144 de ani a clubului când se înregistrează o astfel de performanță negativă.

Ultimele șase meciuri jucate de Tottenham:

2-5 cu Atletico, pe 10 martie, optimile Ligii Campionilor

1-3 cu Crystal Palace, pe 5 martie, etapa 29 din Premier League

1-2 cu Fulham, pe 1 martie, etapa 28 din Premier League

1-4 cu Arsenal, pe 22 februarie, etapa 27 din Premier League

1-2 cu Newcastle, pe 10 februarie, etapa 26 din Premier League

0-2 cu Manchester United, pe 7 februarie, etapa 25 din Premier League

Pe plan inter, trupa pregătită de Igor Tudor se află pe locul 16, cu 29 de puncte acumulate, la doar un punct distanță de locurile de retrogradare.

Fazele la care a greșit Antonin Kinsky

În minutul 6, Kinsky a alunecat când a vrut să degajeze, iar mingea a ajuns la Ademola Lookman, care i-a pasat lui Julian Alvarez.

Argentinianul i-a trimis balonul lui Marcos Llorente, care a reușit să înscrie după un șut trimis la colțul lung.

Antonin Kinsky a comis o mare greșeală și la al treilea gol al lui Atletico, din minutul 15, atunci când cehul a lovit greșit mingea, din nou.

Julian Alvarez a profitat de greșeala tânărului portar și a înscris cu poarta goală.

La golul al doilea al lui Atletico, din minutul 14, Van de Ven a fost cel care a greșit. Fundașul a alunecat din postura de ultim apărător. Griezmann a scăpat singur, l-a fentat pe Danso, revenit în viteză, și a înscris cu ușurință.

