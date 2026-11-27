Invitat la podcastul GOLAZO.ro Profu' de Sport, Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a povestit un episod petrecut acum peste 20 de ani, când Ilie Dumitrescu îl antrena în campionatul Greciei

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Ilie Dumitrescu a intrat în conflict cu patronul de la Akratitos, Makis Psomiadis, și a vrut să demisioneze la pauza unei partide.

În Grecia cum ai ajuns, cu mister Ilie Dumitrescu antrenor acolo?

Păi, Ilie fiind acolo, avea nevoie de un portar și (...) Am ajuns la Akratitos (n.r. În 2005*).

(...) Și experiența de acolo cum a fost?

Frumos. Spectacol!

Din ce punct de vedere?

Din toate punctele de vedere. În primul rând, era o nebunie. Era echipa patronată de un personaj destul de controversat în Grecia, Psomiadis se numea, avea un trecut destul de dubios. (...)



Și Ilie, cum a plecat de acolo... S-a certat cu ăsta, cu patronul, s-au îmbrâncit … Ilie a plecat de la teren la pauză.

În timpul unui meci?!

Da, în timpul unui meci, că n-a vrut să bage un brazilian pe care ăla îl voia …

Stai, stai! Deci patronul voia să-i impună antrenorului Ilie Dumitrescu un fotbalist brazilian și Ilie nu voia să-l bage?

Nu l-a băgat, nu că nu voia să-l bage. I-a cerut dinaintea meciului să-l bage și Ilie nu l-a băgat. Îl țin minte și acum, Edu Sales îl chema. Și la pauză era 0-0, meci acasă. Și Ilie avea un birou al lui, nu intra cu noi în vestiar. A intrat acolo în birou și ăsta a coborât, patronul, și a intrat peste el în birou!



Patronul care avea interzis din partea federației să vină la meciuri, avea o cameră de asta a lui ascunsă, cu geamuri negre. (...) Și a venit și a intrat peste el în birou. Acolo au început, s-au certat și nu știu ce …



La un moment dat eu eram în vestiar, eram pregătit să plec, să ies și să mă duc înapoi pentru repriza a doua, și a venit un magaziner și mi-a zis „Vezi că Mister a plecat!”. „Cum a plecat?”. Zice: „E pe stradă, s-a îmbrăcat și a plecat”. Aoleu, când am auzit!

Deci la pauza meciului Ilie Dumitrescu a plecat de la stadion.

Da, că se certase cu ăla, a ieșit pe stradă și a plecat! Și eu am luat-o la fugă după el, am ieșit pe stradă … Și eram cu ghetele cu crampoane în picioare și cu mănușile în mâini!



M-am dus, l-am oprit și i-am zis „Unde pleci? Vino încoace, stai pe bancă! Ce vrea ăsta? Să-l bagi pe ala? Bagă-l acum, dă-l încolo, nu mai contează! Rămâi pe bancă și pleacă după aia, după meci. Îți dai demisia dacă nu-ți convine ce ți-a făcut. Dar nu pleca, e urât de tot să pleci așa, îți dai seama că îți sare toată Grecia în cap”. (...)



S-a întors, a stat pe bancă, și după meci și-a dat demisia și a plecat.

* Este vorba despre meciul Akratitos - Ionikos, jucat pe 2 octombrie 2005, iar brazilianul invocat în povestea lui Stelea a fost introdus pe teren în minutul 48. Meciul s-a terminat 0-0.

VIDEO. Bogdan Stelea, invitat la podcastul GOLAZO.ro Profu' de Sport

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