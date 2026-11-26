George Becali și soția sa, Luminița, încearcă să anuleze în instanță un act notarial prin care au donat mai multe terenuri Primăriei Voluntari, condusă de finul lor, Florentin Pandele.

După mai bine de cinci ani de dispute judiciare, procesul nu are încă o soluție definitivă. Dosarul va reveni pe rolul Tribunalului Ilfov la începutul anului 2027.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Patronul FCSB, Gigi Becali (68 de ani), și soția sa, Luminița, sunt implicați într-un proces cu Primăria Voluntari, instituție condusă de finul lor, Florentin Pandele.

Gigi Becali, proces cu Primăria lui Florentin Pandele pentru terenurile donate

Cei doi au cerut în instanță anularea unui act notarial prin care au donat administrației locale cinci terenuri, în suprafață totală de 65.398 de metri pătrați.

Acțiunea a fost înregistrată pe 29 septembrie 2021, la Judecătoria Buftea.

Cinci terenuri evaluate la aproximativ 6,2 milioane de euro

Donația a fost făcută în septembrie 2019, iar valoarea estimată a celor cinci terenuri se ridică la aproximativ 6,2 milioane de euro.

Nemulțumirea lui Gigi Becali a apărut după ce terenurile nu au fost utilizate pentru scopul pe care acesta îl avusese în vedere atunci când a semnat actele: amenajarea unor drumuri de acces.

Scopul transferului de proprietate era ca administrația locală să poată realiza drumuri de acces în beneficiul locuitorilor din zonă.

Terenurile se aflau în Voluntari, într-o zonă în care dezvoltarea imobiliară făcea necesară amenajarea infrastructurii rutiere.

De ce a ajuns Gigi Becali să conteste donația

Povestea a început pe 24 septembrie 2019, când Gigi Becali și soția sa, Luminița, au semnat la notar actele prin care au donat Primăriei Voluntari cinci terenuri intravilane, cu o suprafață cumulată de 65.398 de metri pătrați.

Scopul donației era legat de dezvoltarea infrastructurii rutiere din zonă. Becali a dorit ca suprafețele respective să fie folosite pentru realizarea unor drumuri de acces, în beneficiul locuitorilor.

Ulterior, omul de afaceri a devenit nemulțumit de modul în care administrația locală a gestionat proprietățile primite. În opinia sa, terenurile nu au fost folosite în scopul avut în vedere la momentul donației.

De cealaltă parte, administrația locală a invocat faptul că actul notarial nu conținea o obligație expresă prin care Primăria Voluntari să se angajeze să construiască drumuri pe suprafețele respective.

2021: Soții Becali deschid procesul împotriva Primăriei Voluntari

Pe 29 septembrie 2021, Gigi Becali și soția sa au înregistrat acțiunea în instanță, la Judecătoria Buftea, solicitând anularea actului notarial.

Pe 6 iunie 2022, judecătoria a declinat soluționarea cauzei în favoarea Tribunalului Ilfov.

Tribunalul Ilfov le respinge cererea

Pe 18 ianuarie 2023, Tribunalul Ilfov a respins cererea soților Becali ca neîntemeiată. Potrivit Just News, soții Becali au susținut că au fost induși în eroare cu privire la destinația terenurilor, despre care li s-ar fi spus că vor fi transformate în drumuri.

Tribunalul Ilfov a considerat însă că neamenajarea acestora nu reprezenta un motiv pentru anularea donației pe motiv de dol, în condițiile în care obligația de construire a drumurilor nu fusese prevăzută expres în actul notarial.

Judecătorii au avut în vedere și faptul că Gigi Becali citise documentul, declarase că i-a înțeles conținutul și că prevederile acestuia corespundeau voinței sale.

Nemulțumit de soluție, omul de afaceri a atacat hotărârea la Curtea de Apel București.

1 noiembrie 2024: Curtea de Apel a dispus rejudecarea la Tribunal

La 1 noiembrie 2024, Curtea de Apel București a admis apelul declarat de soții Becali. Magistrații au anulat sentința Tribunalului Ilfov și au trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.

În motivare, judecătorii Curții de Apel susțin că Tribunalul a judecat altceva decât i s-a cerut. Magistrații arată că soții Becali au cerut anularea actului de renunțare la terenuri pe motiv că au fost induși în eroare de reprezentanții primăriei.

În schimb, judecătorii subliniază că Tribunalul a ignorat acest aspect și a tratat procesul ca pe o donație obișnuită, schimbând astfel obiectul cererii.

Totodată, judecătorii Curții de Apel critică faptul că Tribunalul le-a respins soților Becali toate probele, inclusiv martorii, iar apoi tot Tribunalul le-a respins procesul pe motiv că nu au adus dovezi.

Astfel, magistrații au decis ca dosarul să se întoarcă la Tribunalul Ilfov. Instanța de fond este obligată acum să analizeze probele și să verifice dacă a existat sau nu o inducere în eroare la semnarea actului.

Primăria Voluntari a făcut recurs la Înalta Curte

Administrația locală nu a fost de acord cu hotărârea Curții de Apel București și a declarat recurs.

Pe 4 februarie 2025, Orașul Voluntari și Consiliul Local Voluntari au atacat decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Primăria a încercat astfel să obțină anularea hotărârii prin care fusese dispusă rejudecarea procesului.

ÎCCJ respinge recursul Primăriei. Procesul se reia pe 26 ianuarie 2027

Pe 12 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul declarat de Orașul Voluntari și Consiliul Local Voluntari.

Prin urmare, Primăria Voluntari nu a reușit să răstoarne hotărârea Curții de Apel, iar dispoziția de rejudecare a procesului a rămas în vigoare.

În consecință, Tribunalul Ilfov a stabilit primul termen de judecată pentru 26 ianuarie 2027.

Cronologia litigiului dintre Gigi Becali și Primăria Voluntari:

Data Eveniment 24 septembrie 2019 Soții Becali donează cele cinci terenuri Primăriei Voluntari. 29 septembrie 2021 Deschid procesul la Judecătoria Buftea. 6 iunie 2022 Judecătoria Buftea își declină competența în favoarea Tribunalului Ilfov. 18 ianuarie 2023 Tribunalul Ilfov respinge cererea ca neîntemeiată. 1 noiembrie 2024 Curtea de Apel București admite apelul, anulează sentința și dispune rejudecarea. 4 februarie 2025 Primăria Voluntari și Consiliul Local declară recurs. 12 noiembrie 2025 Înalta Curte respinge recursul ca nefondat. 28 octombrie 2026 Cauza este reînregistrată la Tribunalul Ilfov. 26 ianuarie 2027 Termen pentru rejudecarea procesului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport