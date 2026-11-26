BRIGHTON - U CRAIOVA 4-0. Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul campioanei României, și-a asumat eșecul usturător suferit de echipa sa în Conference League.

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Tehnicianul portughez al oltenilor a recunoscut că englezii au fost net superiori.

BRIGHTON - U CRAIOVA 4-0 . Filipe Coelho: „O victorie clară a lor”

„Am vrut să începem în forță, cât de puternic am putut, dar adversarul a fost mai puternic decât noi și a marcat primul. Este o victorie clară a lor.

Trebuie să acceptăm și să recunoaștem acest lucru și să continuăm să muncim”, a declarat Filipe Coelho la Digi Sport.

Filipe Coelho: „Primul care a făcut greșelile am fost eu”

Coelho a fost întrebat și despre eliminarea lui Vladimir Screciu din minutul 38.

„Greșelile fac parte din joc și din cariera jucătorilor. Primul care a făcut greșeli am fost eu. Trebuie să înveți din ele, altfel le faci din nou. Screciu știe că a luat o decizie proastă în acea secundă , dar câștigăm împreună și pierdem împreună.

Am pierdut 3 puncte, avem toate condițiile să luptăm pentru următoarele, dar nu va fi ușor”, a adăugat tehnicianul.

Filipe Coelho: „Nu este vorba despre calificare”

Chestionat cu privire la o eventuală calificare în fazele eliminatorii, Coelho a răspuns:

„Nu este vorba despre calificare. Am încredere în ceea ce facem, în acest proces.

Trebuie să lucrăm ca să micșorăm distanța față de aceste echipe. Vorbim despre Premier League, cea mai tare ligă din lume, nu este ușor să jucăm împotriva unor astfel de echipe. Vom analiza și vom continua să muncim”, a concluzionat Coelho.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0

U Craiova - KF Egnatia 2-0 26 noiembrie 2026: Brighton & Hove Albion - U Craiova 4-0

Brighton & Hove Albion - U Craiova 4-0 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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