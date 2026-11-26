U Craiova a fost învinsă clar de Brighton, scor 0-4, însă are în continuare șanse mari de a se califica în fazele eliminatorii din Conference League.

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Campioana României are șapte puncte după patru etape și mai are de disputat două meciuri: în deplasare, cu Kairat Almaty, și pe teren propriu, cu FC Copenhaga.

U Craiova mai are nevoie de un punct pentru calificarea în fazele eliminatorii din Conference League

După eșecul cu Brighton, oltenii nu pot coborî mai jos de locul 17 în clasamentul din Conference League, indiferent de rezultatele care se vor mai înregistra în această etapă.

Astfel, pentru a fi sigură că se califică în fazele eliminatorii ale competiției, U Craiova mai are nevoie de un singur punct din ultimele două meciuri.

Craiova ar putea ajunge chiar direct în optimi, cu o clasare în primele 8, dacă ar aduna 13 puncte. Ar însemna ca oltenii să obțină 6 puncte în ultimele 2 runde.

În stagiunea precedentă, elevii antrenați de Filipe Coelho au ratat dramatic accederea în fazele eliminatorii ale competiției. Oltenii au încheiat pe locul 25, primul sub linie, fiind devansați de Sigma Olomouc la golaveraj.

Craiova are în prezent golaveraj zero, cu șase goluri marcate și șase primite.

Cele mai probabile dueluri ale oltenilor în play-off-ul pentru optimi sunt cu Mjallby (4,8%), Gent (4,4%) și Steaua Roșie (4,3%).

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0

U Craiova - KF Egnatia 2-0 26 noiembrie 2026: Brighton & Hove Albion - U Craiova 4-0

Brighton & Hove Albion - U Craiova 4-0 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Clasamentul din Conference League

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Monaco 4 12 2 Brighton 4 10 3 Sint-Truidense 4 10 4 Ajax 4 9 5 Panathinaikos 4 9 6 Lugano 4 9 7 Twente 4 9 8 Trabzonspor 4 9 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Freiburg 4 9 10 Braga 4 7 11 Mjallby 4 7 12 Copenhaga 4 7 13 Brann 4 7 14 Atalanta 4 7 15 U Craiova 4 7 16 Hajduk Split 4 6 17 Aarhus 4 5 18 Jablonec 4 5 19 Steaua Roșie 4 5 20 Nordsjaelland 4 5 21 Egnatia 4 5 22 Gent 4 5 23 Kairat Almaty 4 5 24 Iberia 4 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Midtjylland 4 4 26 Borac Banja Luka 4 3 27 Riga 4 3 28 Inter Escaldes 4 3 29 Lincoln Red Imps 4 3 30 Thun 4 3 31 Kauno Zalgiris 4 3 32 CSKA Sofia 4 1 33 Hearts 4 1 34 Getafe 4 1 35 Pafos 4 1 36 KuPS 4 1

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