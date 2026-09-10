„Am probe” Soția lui Ilie Năstase a dezvăluit ce a declanșat scandalul în urma căruia fostul tenismen a ajuns la poliție

Ilie Năstase (80 de ani) a ajuns la poliție acum trei zile, după plângerea făcută de soția lui, care l-a acuzat că agresat-o.

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Ioana Năstase a detaliat acum situația, precizând motivul pentru care s-a ajuns la violență domestică din partea fostului tenismen.

Ioana Năstase: „Era gelos inclusiv pe familia mea”

„Au fost vreo trei seri la rând. Nu mi-ar fi ars mie să merg la poliție, adică nu aș fi mers la poliție degeaba. Nu îmi stă în caracter să-l jignesc. Nu l-am jignit cu absolut nimic.

Lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. Deci nimeni nu știe. Am tot văzut anumite speculații în presă legate de bani. Nu are nicio legătură cu asta.

Noi nu ne-am certat niciodată pe această temă, legată de fostele soții. De asemenea, nici pentru bani. Certurile plecau cu totul și cu totul de la altceva.

(n.r. întrebată dacă a fost vorba de o criză de gelozie) Ați punctat bine. Fără motive. Adică fără motiv. Vecinii noștri vedeau. Eu stăteam mai tot timpul pe un scaun afară, da? Îl lăsam să facă ce vrea, să meargă unde vrea, să iasă cu cine vrea. El a fost cel care și-a dorit ca noi să locuim separat. Să se mai înțeleagă și acest aspect.

Era gelos inclusiv pe familia mea. Dacă îi spuneam că merg la mama mea sau undeva, eu nu aveam voie să fac nicio mișcare. Era după mine mai tot timpul.

El este un om sănătos și ok din toate punctele de vedere. Ce m-a deranjat pe mine a fost această gelozie dusă la extrem, pe care eu nu mai pot să o duc.

(n.r. întrebată dacă a fost agresată fizic) De foarte multe ori. Și când spun aceste lucruri, eu am probe. Nu vorbesc aiurea.

Pentru cei care spun anumite lucruri, ar trebui să se gândească: «Măi, femeia asta, dacă spune ceva, înseamnă că are și niște probe», da? Eu am trecut peste acele episoade, sperând că se va îndrepta”, a declarat Ioana Năstase pentru cancan.ro.

Divorțul dintre cei doi încă nu a fost pronunțat, iar soția lui Ilie Năstase a lăsat să se înțeleagă că există chiar șanse de împăcare: „Nu știu ce să zic. Rămâne de văzut”.

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Incidentul a avut loc duminică seara, iar soția tenismenului a solicitat inclusiv monitorizarea electronică.

„La data de 6 septembrie, în jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-ar fi adresat injurii și amenințări.

De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment.

Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoștință obligațiile dispuse” a transmis IPJ Constanța, potrivit ziuaconstanta.ro.

VIDEO Ilie Năstase, limbaj suburban

Ajuns la Poliție, Ilie Năstase a reacționat agresiv verbal la adresa jurnaliștilor care i-au cerut un punct de vedere.

„Pleacă în morții mă-tii de aici! Și tu! Pleacă, du-te dracu' de jigodie”, a spus Năstase către jurnaliști, conform observatornews.ro.

Ilie Năstase a mai avut și alte probleme cu legea. În 2018, fostul sportiv a fost încătușat și s-a ales cu dosar penal după ce a condus sub influența alcoolului, a fost agresiv cu polițiștii și a refuzat recoltarea probelor biologicie.

Trei ani mai târziu, în 2021, Ilie Năstase s-a confruntat cu o altă acuzație de violență domestică din partea soției sale.

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