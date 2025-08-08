Barcelona îl poate pierde Inigo Martinez e aproape de un transfer în Arabia Saudită . Cu ce superstaruri va fi coechipier

Barcelona și Al-Nassr se află în negocieri pentru transferul lui Inigo Martinez (34 de ani) în Arabia Saudită.

Posibilul transfer ar putea rezolva problema catalanilor legată de înregistrarea contractelor.

În această perioadă de mercato, FC Barcelona a vrut să-l transfere pe Nico Williams de la Athletic Bilbao, însă mutarea a picat din cauza posibilității de a nu putea înregistra contractul fotbalistului la Liga Spaniolă de Fotbal.

Inigo Martinez, aproape de a semna cu Al-Nassr

Deși contractul lui Inigo Martinez cu FC Barcelona se încheie în vara anului viitor, clubul catalan este aproape de a se despărți prematur de fundaș.

Negocierile dintre Martinez și Al-Nassr, echipă la care evoluează staruri precum Cristiano Ronaldo, Joao Felix și Aymeric Laporte, s-ar afla într-un stadiu avansat.

Mutarea este posibilă, întrucât există un acord verbal între fotbalist și conducătorii de la FC Barcelona, conform căruia clubul catalan nu se va opune unui transfer la o echipă din Orientul Mijlociu , scrie as.com.

În sezonul precedent, Inigo Martinez a jucat 46 de meciuri în toate competițiile, a macat trei goluri și a oferit șase pase decisive.

Fundașul a strâns 21 de selecții pentru prima reprezentativă a Spaniei și a marcat un gol, în mai 2022, în poarta Cehiei, scor 2-2.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Inigo Martinez, potrivit Transfermarkt

Plecarea lui Inigo Martinez ar putea ridica interdicția Barcelonei de a înregistra contracte

Transferul lui Inigo Martinez ar fi o ușurare din punct de vedere financiar pentru trupa de pe „Camp Nou”. Spaniolul încasează 14 milioane de euro pe an, iar în cazul vânzării lui, Barcelona ar putea scăpa de problema înregistrării contractelor.

În momentul de față, clubul catalan nu poate înregistra contractele jucătorilor nou-veniți la echipă, dar nici a celor care au revenit din împrumuturi. Opt jucători sunt indisponibili, din cauza problemelor administrative, potrivit marca.es.

Printre jucătorii care se confruntă cu problema înregistrării contractelor sunt portarul Wojciech Szczesny, Gerard Martin, Hector Fort, Marc Bernal și Oriol Romeu.

Barcelona are o săptămână la dispoziție pentru a rezolva această problemă. În caz contrar, clubul nu îi va putea utiliza în debutul noului sezon.

FC Barcelona debutează în noua stagiune din LaLiga, sâmbătă, 16 august, de la ora 20:30, pe Estadi Son Moix, împotriva lui Mallorca.

