FC Barcelona a anunțat că îl retrage temporar pe Marc Andre ter Stegen (33 de ani) din funcția de căpitan.

Noul lider al echipei va fi Ronald Araujo (26 de ani).

Clubul catalan și portarul german trec printr-o perioadă tensionată.

Ter Stegen a refuzat să semneze formularul de consimțământ pentru ca Barcelona să trimită raportul accidentării și al intervenției chirurgicale către Comisia Medicală din La Liga, care ar trebui să evalueze gravitatea accidentării care l-a ținut departe de teren și să le permită catalanilor să înregistreze alt portar.

Ter Stegen nu mai e căpitanul Barcelonei

Portarul german a revenit în luna aprilie a anului acesta, după ruptura tendonului rotulian de la genunchiul drept, accidentare ce l-a ținut departe de teren mai bine de 6 luni.

La scurt timp de la revenire, Ter Stegen s-a accidentat din nou, având probleme la spate. Acesta s-a operat la Bordeaux și va lipsi până în decembrie 2025.

Decizia Barcelonei de a-l elibera din funcția de căpitan al echipei vine ca o sancțiune, după ce fotbalistul a refuzat să semneze formularul de permisiune pentru ca echipa lui Hansi Flick să trimită raportul medical privind absența sa către liga spaniolă, conform mundodeportivo.com.

Hotărârea a fost luată de Deco și staff-ul tehnic al formației catalane. Astfel, noul jucător care va purta banderola de căpitan la Barcelona în noul sezon va fi Ronald Araujo.

12 milioane de euro valorează Marc Andre ter Stegen, potrivit Transfermarkt

Ce urmări poate avea decizia lui Ter Stegen

Refuzul portarului de a nu semna formularul de consimțământ poate dăuna clubului pentru că nu pot fi înregistrați alți jucători, precum Joan Garcia, Wojciech Szczesny și Gerard Martín, conform sursei citate.

În funcție de gravitatea accidentării lui Ter Stegen, dacă acesta va lipsi patru luni, Barcelona îi va retrage 50% din salariu. Dacă va sta cinci luni pe tușă, atunci va pierde 80%.

O situație asemănătoare a fost și anul trecut, când clubul a reușit să-l înregistreze pe Dani Olmo după ce comisia medicală a clubului a confirmat că Andreas Christensen va lipsi o perioadă îndelungată, din cauza unei accidentări.

Ter Stegen se află de 11 ani la Barcelona, fiind cumpărat de la Borussia Monchengladbach pentru 12 milioane de euro.

422 de meciuri a bifat Ter Stegen în tricoul catalanilor

