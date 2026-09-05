Inter, remontada de senzație Echipa lui Cristi Chivu  a revenit de la 0-2 și a câștigat derby-ul cu Napoli! Lautaro Martinez, decisiv

INTER - NAPOLI 3-2. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a reușit o revenire de senzație în derby-ul etapei #3 din Serie A.

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După 0-0 în primele 45 de minute, repriza secundă a oferit un spectacol total pe „Giuseppe Meazza”.

INTER - NAPOLI 3-2 . Revenire de senzație a echipei antrenate de Cristi Chivu

Politano și Hojlund au dus rapid scorul la 2-0 pentru Napoli, cu golurile marcate în minutele 50 și 53. Trei minute mai târziu Inter a redus din handicap prin Lautaro Martinez.

Campioana Italiei a restabilit egalitatea prin Marcus Thuram în minutul 82 și a dat lovitura în prelungirile partidei.

Același Lautaro Martinez a reușit să-l învingă pe Meret și a declanșat nebunia în tribune. Atacantul argentinian a sărbătorit golul alături de suporteri.

În urma acestui succes, Inter a ajuns la 3 victorii consecutive din tot atâtea meciuri și ocupă primul loc în Serie A, cu 9 puncte.

Nerazzurrii pot fi depășiți la golaveraj de AS Roma în cazul în care trupa antrenată de Gian Piero Gasperini câștigă meciul cu Atlanta.

De partea cealaltă, Napoli este pe locul 13, cu 3 puncte.

Urmează duelul cu Mourinho!

La mijlocul săptămânii, atât Inter, cât și Napoli vor debuta în noul sezon din Liga Campionilor.

Campioana Italiei va da piept cu Real Madrid, pe „Santiago Bernabeu”, într-un meci programat marți, de la ora 22:00.

Partida va fi una specială pentru Cristi Chivu, care îl va înfrunta pentru prima dată în cariera de antrenor pe Jose Mourinho, alături de care a câștigat numeroase trofee în perioada în care era jucătorul lui Inter.

Napoli va juca miercuri, pe teren propriu, împotriva celor de la Arsenal, tot cu începere de la ora 22:00.

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