Duarte a lăsat-o pe FCSB în 10 FOTO. Kovacs a văzut pe monitorul VAR ce a făcut fundașul și l-a eliminat în minutul 31 al derby-ului cu Dinamo

DINAMO - FCSB. Andre Duarte (28 de ani), fundașul roș-albaștrilor, a fost eliminat în minutul 31 al derby-ului.

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În minutul 23 al meciului de pe „Arcul de Triumf”, Istvan Kovacs a dictat lovitură liberă pentru Dinamo din marginea careului, după un fault al lui Korenica asupra lui Cîrjan.

FOTO. Andre Duarte, eliminat în Dinamo - FCSB

„Centralul” a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR, în vederea unui posibil penalty pentru „câini”.

În tot acest timp, Mărginean și Andre Duarte au avut un schimb de replici la marginea careului.

Ulterior, Kovacs a făcut semn că nu este penalty pentru Dinamo, dictând lovitură liberă pentru FCSB pentru un fault în atac.

Arbitrul din Carei i-a anulat cartonașul galben lui Korenica, moment în care Danny Armstrong îi făcea semn că Mărginean a fost lovit peste față de Duarte.

Istvan Kovacs nu a dat drumul la joc și a fost din nou chemat la VAR pentru a vedea ce s-a întâmplat între Duarte și Mărginean.

Pe reluări s-a văzut cum stoperul celor de la FCSB l-a lovit peste față pe adversarul său, iar Kovacs nu a stat pe gânduri.

După ce a revăzut faza, „centralul” din Carei i-a arătat cartonașul galben lui Mărginean și l-a eliminat pe Duarte!

La cinci minute după roșul încasat de jucătorul de la FCSB, Dinamo a reușit să deschidă scorul prin Martin Pascual.

Marius Avram: „O greșeală a celor din camera VAR”

Marius Avram consideră că lovitura lui Duarte nu a fost suficient de puternică pentru a fi necesară acordarea unui cartonaș roșu. Fostul arbitru a făcut declarația într-o intervenție telefonică la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, la pauza meciului.

E o greșeală a celor din camera VAR că l-au chemat. Este la limita, portocaliu, dar nu e de eliminare. Are nevoie de puțin mai mult pentru a se încadra la violență. Marius Avram, fost arbitru FIFA

Brigada de arbitri la Dinamo - FCSB

Arbitru: Istvan Kovacs

Istvan Kovacs Asistenți : Mihai Marica și Ferencz Tunyogi

: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi VAR: George Găman, AVAR: Florin Chivulete

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