Se schimbă conducerea la CFR Cluj  Ioan Varga face un pas în spate și anunță cine îi ia locul: „De astăzi! Acesta e numele lui” +9 foto
Ioan Varga. Foto: Captură Orange Sport
Superliga

Se schimbă conducerea la CFR Cluj Ioan Varga face un pas în spate și anunță cine îi ia locul: „De astăzi! Acesta e numele lui”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 13:56
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 13:56
  • Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a anunțat că face un pas în spate din conducerea clubului.
  • Puterea de decizie ar urma să fie preluată de un antreprenor elvețian cu experiență în fotbal.
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Omul de afaceri spune că va continua să susțină financiar formația din Gruia, dar nu mai vrea să se ocupe direct de activitatea de zi cu zi.

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Ioan Varga face un pas în spate la CFR Cluj. Elvețianul Hendrik Klein îi ia locul

Finanțatorul lui CFR Cluj a explicat că noul om care va conduce clubul este Hendrik Klein, antreprenor din Zurich care a fost implicat în trecut la FC Locarno, formație din ligile inferioare ale Elveției.

„Va veni un preşedinte nou în funcţia mea, este din Elveţia, am înţeles că a sosit ieri şi va intra în pâine.

Hendrik Klein e numele lui, se schimbă conducerea. Eu vreau să fac pasul în spate, să-mi văd de familie şi să se ocupe el. De astăzi va fi, de astăzi!

Eu îi ajut cu banii ca şi până acum, dar să se ocupe ei, eu îmi văd de treaba mea şi de afacerile mele, să nu mi se mai spargă mie toate în cap”, a declarat Varga, potrivit primasport.ro.

Este un om care a fost în acţionariat la Basel, e om serios şi care ştie joaca. Face parte din ăia cu care au fost discuţii în trecut, acum s-au concretizat. Am înţeles că astăzi e deja acolo şi semnează Ioan Varga, patron CFR

În 2025, Klein și asociatul său Samuel Grigo au încercat să intre în conducerea Locarno, însă nu au fost aleși în noua structură administrativă.

Ulterior, cei doi au contestat în instanță modul în care s-au desfășurat schimbările din conducerea lui Locarno, însă solicitările lor au fost respinse.

În 2026, Klein și Grigo au făcut demersuri pentru recuperarea a aproximativ 100.000 de franci elvețieni (aproximativ 106.000 euro).

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Varga explică de ce face un pas în spate

CFR Cluj traversează o perioadă delicată din punct de vedere financiar și a făcut deja demersuri pentru intrarea în insolvență.

„N-am niciun sentiment, sunt atât de supărat pe presa care te critică pe banii tăi. În plus, eu n-am avut niciun câştig, tot ce am făcut, am făcut pentru fotbalul din Cluj.

Am făcut cât am putut eu, mi-am băgat bănuţii mei şi nu e plăcut să vezi că familia îţi zice «Eşti chiar nebun, mai bagi bani?».

Am zis că le mai bag bani anul ăsta şi de acolo încolo ei să se descurce”, a mai spus Varga.

Patronul CFR-ului a afirmat anterior că ia în calcul să renunțe la formația din Gruia și să investească la Arad.

Cu UTA nu ştiu nimic nou momentan, a fost la cald, momentan mă gândesc la asta. Sper doar să ajut clubul CFR şi vedem mai departe. Când o să mai facă ce-am făcut eu în fotbal, mai discutăm! Ioan Varga, patron CFR

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