Lovitură de teatru înainte de Dinamo - FCSB  Derby-ul, blocat să se joace la Cluj! „Câinii” ar vrea să-l amâne » GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat
Derby-ul Dinamo - FCSB nu se mai joacă la Cluj! Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Lovitură de teatru înainte de Dinamo - FCSB Derby-ul, blocat să se joace la Cluj! „Câinii” ar vrea să-l amâne » GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat

alt-text Ionuț Cojocaru , Dan Udrea
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 12:51
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 14:12
  • Din informațiile GOLAZO.ro, sunt șanse mari ca derby-ul Dinamo - FCSB să nu se mai dispute pe Cluj Arena, deși conducerea formației din „Ștefan cel Mare” anunțase în urmă cu câteva zile că ajunsese la un acord pentru mutarea partidei în Ardeal.
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Decizia vine după ce o parte dintre suporterii lui Dinamo s-au revoltat împotriva ideii ca unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului să fie disputat la peste 400 de kilometri de București.

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Lovitură de teatru înainte de Dinamo - FCSB. Derby-ul nu se mai joacă la Cluj!

Derby-ul este programat pe 5 septembrie, în etapa #8 din Liga 1. Arena Națională nu poate găzdui partida în acea perioadă, din cauza lucrărilor programate la suprafața de joc după evenimentele organizate în această vară.

Conform surselor GOLAZO.ro, reprezentanții suporterilor dinamoviști au solicitat luni seară o întâlnire cu Andrei Nicolescu, președintele clubului, pentru a discuta despre mutarea derby-ului pe Cluj Arena.

Fanii au transmis conducerii că nu sunt de acord ca partida cu FCSB să fie organizată la Cluj și au cerut găsirea unei alte soluții.

Situația reprezintă o schimbare semnifcativă față de planul anunțat săptămâna trecută. Nicolescu afirmase atunci că există acordul tuturor părților implicate pentru Cluj Arena, inclusiv al celor de la FCSB și al LPF.

Dinamo a întrebat LPF dacă derby-ul poate fi amânat

După discuțiile cu suporterii, Dinamo a contactat Liga Profesionistă de Fotbal pentru a afla dacă derby-ul poate fi amânat, fără să înainteze însă o solicitare oficială.

Răspunsul primit dinspre Ligă a fost că nu există un motiv regulamentar pentru amânarea partidei și că Dinamo trebuie să găsească un alt stadion dacă renunță la varianta Cluj Arena.

În discuții a cântărit și situația recentă de la FCSB - FC Botoșani, iar LPF a explicat că mutarea unui joc într-o altă localitate este posibilă dacă sunt respectate condițiile regulamentare.

FCSB nu se opune ca partida să fie mutată pe o altă arenă. În aceste condiții, principala problemă pentru Dinamo este identificarea unui stadion care să poată găzdui derby-ul.

În acest moment însă, situația este din nou în aer. Dinamo se află încă în termenul în care poate anunța o schimbare a stadionului, iar conducerea caută o nouă soluție pentru derby-ul cu FCSB.

Ce stadioane au găzduit Derby de România de-a lungul timpului

  • Stadionul Naţional - 23 August - 64 de meciuri
  • Dinamo - 40
  • Național Arena - 34
  • Ghencea - 34
  • Republicii - 14
  • Arcul de Triumf - 2
  • Cotroceni - 2
  • Municipal, Brașov - 1
  • Tineretului, Brașov - 1
  • Venus - 1

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