Kovacs, acuzat! FOTO. Ce i-a reproșat antrenorul lui Basel românului, după o fază controversată » Apărarea a venit dintr-un loc neașteptat

Istvan Kovacs a condus al doilea meci în această ediție de Champions League, FC Copenhaga - FC Basel 2-0 (1-1 în tur).

Și el, și asistenții video au fost criticați că danezul Andreas Cornelius a scăpat de eliminare. Ce s-a întâmplat.

Istvan Kovacs, 40 de ani, arbitrul finalei Ligii în sezonul trecut, a fost delegat deja la două meciuri în calificările Champions League 2025-2026.

Turul 3, manșa secundă: Fenerbahce - Feyenoord 5-2 (după 1-2 la Rotterdam).

Play-off, retur: FC Copenhaga - FC Basel 2-0 (1-1).

Ce i-a reproșat lui Kovacs antrenorul elvețian: nu l-a eliminat pe Cornelius

După jocul de miercuri seară, în „Parken”, antrenorul învinșilor a protestat. Elvețianul Ludovic Magnin a fost nemulțumit de o decizie a „centralului” și a întregii brigăzi.

Nu penalty-ul de 2-0 l-a deranjat, acolo a fost extrem de clar faultul lui Barisic asupra lui Claesson.

Faza contestată de antrenorul lui Basel: Cornelius l-a luat de gât pe fundașul advers Foto: captură TV

I-a reproșat lui Kovacs că nu l-a eliminat pe Andreas Cornelius, atacantul lui FC Copenhaga, care l-a prins de gât pe fundașul Keigo Tsunemoto (Basel). Nici arbitrul, nici VAR nu au reacționat.

Era minutul 16, la 0-0. Și tocmai Cornelius a deschis scorul la startul reprizei secunde.

6 români au format brigada de la Copenhaga: Istvan Kovacs, asistenții Mihai Marica, Ferencz Tunyogi, al 4-lea oficial Szabolcs Kovacs, VAR Cătălin Popa, AVAR Marcel Bîrsan

Kovacs, criticat de cei din club, apărat de specialiștii elvețieni

„Personal, nu înțeleg de ce nu a intervenit VAR. Sunt curios să aud ce au de spus observatorii neutri despre acest incident”, a protestat Magnin la 20 Minuten.

Momentul decisiv al partidei e situația lui Cornelius. Și e foarte frustrant pentru noi văzându-l ulterior marcând. Pentru mine e cartonaș roșu. Ludovic Magnin, antrenor Basel

L-a susținut Dominik Schmid, fundașul stânga al lui Basel.

„Evident că a fost apucat de gât. VAR ar fi trebuit să intervină pentru a verifica dacă nu merita cartonaș roșu”, a declarat acesta.

Kovacs și Barisic, apărătorul lui Basel Foto: Imago

La fel crede și directorul sportiv al clubului roș-albastru, Daniel Stucki.

Totuși, specialiștii elvețieni le dau dreptate lui Kovacs și asistenților video, conform site-ului Watson.

Expertul în arbitraj Adrien Jaccottet, fost „central” chiar din Basel, a afirmat: „E o provocare în suprafața de pedeapsă. Cornelius încearcă să țină adversarul la distanță. Stop-cadrul pare violent. Totuși, succesiunea evenimentelor e prea scurtă pentru un cartonaș roșu”.

Dacă ambii jucători ar fi fost în aceeași categorie, s-ar fi putut discuta despre roșu. Dar Tsunemoto e cu 20 de centimetri mai scund și era de la început într-o poziție de inferioritate. Michael Lang, ex-jucător Basel

Shaqiri: „Trebuie să arăți și cartonașe. Dar nu am pierdut din cauza arbitrului”

Veteranul Xherdan Shaqiri, 33 de ani, căpitanul lui Basel, a avut altă critică pentru Kovacs. La subiectul „Cornelius” nu a comentat.

„Mi s-a arătat ce s-a întâmplat cu Cornelius, dar nu știu ce să zic. Însă nu știu câte cartonașe galbene a dat arbitrul, cred că au fost zero, nu-mi amintesc.

Au fost multe lovituri libere și, într-un meci atât de important, trebuie să arăți și cartonașe. Nu le-a scos, eu n-am observat niciunul”.

1 cartonaș galben a dat Kovacs la Copenhaga - Basel: Claesson, jucătorul gazdelor, în minutul 85

Internaționalul elvețian nu l-a transformat pe Istvan în „țap ispășitor”. „Până la urmă, nu am pierdut din cauza arbitrului, ci pentru că nu ne-am apărat bine la golul de 1-0. Iar penalty-ul de 2-0 a fost clar”.

Kovacs a fost martor la o accidentare gravă

Kovacs a văzut în repriza a doua o accidentare gravă. Aflat la mijlocul terenului, într-un duel cu Shaqiri, danezul Magnus Mattsson (FC Copenhaga) a călcat greșit și s-a prăbușit la pământ. Urla de durere.

Magnus Mattsson, după accidentare Foto: Imago

A fost înlocuit și sprijinit de o parte și de cealaltă de membrii staff-ului medical. Nu putea să calce pe piciorul stâng, cel afectat.

Scandinavii se așteaptă la ce e mai rău: ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchi și minimum șase luni de pauză. Nu va putea juca în faza principală a Ligii Campionilor.

Rezultatele din play-off:

Kairat Almaty (Kazahstan) - Celtic (Scoția) 0-0, 0-0 (3-2 la penalty-uri);

- Celtic (Scoția) 0-0, 0-0 (3-2 la penalty-uri); Pafos (Cipru) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 2-1, 1-1;

- Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 2-1, 1-1; Sturm Graz (Austria) - Bodo/Glimt (Norvegia) 0-5, 2-1;

0-5, 2-1; Qarabag (Azerbaidjan) - Ferencvaros (Ungaria) 3-1, 2-3;

- Ferencvaros (Ungaria) 3-1, 2-3; Benfica (Portugalia) - Fenerbahce (Turcia) 0-0, 1-0;

- Fenerbahce (Turcia) 0-0, 1-0; Club Brugge (Belgia) - Rangers (Scoția) 3-1, 6-0;

- Rangers (Scoția) 3-1, 6-0; FC Copenhaga (Danemarca) - FC Basel (Elveția) 1-1, 2-0.

