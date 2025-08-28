Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant

Louis Munteanu, 23 de ani, putea ajunge la Rennes, dar CFR a spus „Nu” și clubul francez s-a reorientat. Vrea două vârfuri. Pe primul îl are deja, pe al doilea îl curtează.

Louis Munteanu ar fi putut fi acum jucătorul lui Rennes, în cazul în care CFR Cluj ar fi acceptat oferta.

Clubul francez, care l-a vândut pe Arnaud Kalimuendo cu 30 de milioane la Nottingham, a propus în schimbul atacantului 10 milioane de euro sumă fixă, plus alt milion sub formă de bonusuri de performanță.

Negociind, CFR ar fi obținut mai mult. Oricum, era peste cota tânărului internațional.

5 milioane de euro valorează Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt

Rennes are variantă pentru a uita de Louis Munteanu. Transfer iminent

Dar răspunsul Clujului a fost negativ și Rennes s-a îndreptat spre alte ținte, fiind gata să achiziționeze primul vârf.

Esteban Lepaul, 25 de ani, este așteptat joi după-amiază în Bretania pentru vizita medicală, anunță RMC Sport.

Acordul cu Angers e total. Nu cu mult peste oferta făcută lui CFR.

13,5 milioane de euro îi va plăti Rennes lui Angers pentru Lepaul. Plus 1,5 milioane, dacă atacantul atinge clauzele de performanță stabilite

Golgeterul lui Angers are și el o înțelegere cu roș-negrii pentru un contract pe patru sezoane.

🚨🔴⚫️ Estéban Lepaul est attendu à Rennes en début d’après-midi. Accord total entre Angers et le Stade Rennais. 15M€ bonus compris. Contrat de 4 ans pour l’attaquant ✅ pic.twitter.com/tdwv8WNM1k — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 28, 2025

Cine urmează la Rennes: Harder sau Stassin

Francezul Lepaul nu va fi singurul jucător ofensiv pe care îl ia Rennes în această vară.

Până luni, la 20:00 (o oră mai târziu în România), când se încheie mercato în Ligue 1, mai vrea un vârf.

Principalul obiectiv e danezul Conrad Harder, 20 de ani, pe care Sporting Lisabona nu l-a vândut încă la Milan și, probabil, nici nu o va face.

Conrad Harder (dreapta), atacantul lui Sporting Lisabona Foto: Imago

Dacă nu va fi Harder, ar putea veni belgianul Lucas Stassin (20, St. Etienne), pentru care Rennes a lansat o ofertă de 15 milioane, susține L’Equipe.

24 de milioane de euro este cota lui Conrad Harder. Lucas Stassin valorează 18 milioane

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport