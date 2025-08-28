Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant

- Louis Munteanu, 23 de ani, putea ajunge la Rennes, dar CFR a spus „Nu” și clubul francez s-a reorientat. Vrea două vârfuri. Pe primul îl are deja, pe al doilea îl curtează.
Louis Munteanu ar fi putut fi acum jucătorul lui Rennes, în cazul în care CFR Cluj ar fi acceptat oferta.
Clubul francez, care l-a vândut pe Arnaud Kalimuendo cu 30 de milioane la Nottingham, a propus în schimbul atacantului 10 milioane de euro sumă fixă, plus alt milion sub formă de bonusuri de performanță.
Negociind, CFR ar fi obținut mai mult. Oricum, era peste cota tânărului internațional.
Rennes are variantă pentru a uita de Louis Munteanu. Transfer iminent
Dar răspunsul Clujului a fost negativ și Rennes s-a îndreptat spre alte ținte, fiind gata să achiziționeze primul vârf.
Esteban Lepaul, 25 de ani, este așteptat joi după-amiază în Bretania pentru vizita medicală, anunță RMC Sport.
Acordul cu Angers e total. Nu cu mult peste oferta făcută lui CFR.
Golgeterul lui Angers are și el o înțelegere cu roș-negrii pentru un contract pe patru sezoane.
Cine urmează la Rennes: Harder sau Stassin
Francezul Lepaul nu va fi singurul jucător ofensiv pe care îl ia Rennes în această vară.
Până luni, la 20:00 (o oră mai târziu în România), când se încheie mercato în Ligue 1, mai vrea un vârf.
Principalul obiectiv e danezul Conrad Harder, 20 de ani, pe care Sporting Lisabona nu l-a vândut încă la Milan și, probabil, nici nu o va face.
Dacă nu va fi Harder, ar putea veni belgianul Lucas Stassin (20, St. Etienne), pentru care Rennes a lansat o ofertă de 15 milioane, susține L’Equipe.