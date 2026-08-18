Rodri, prezentare spectaculoasă VIDEO+FOTO: Cum a anunțat Barcelona transferul starului spaniol: „Stăpânul spațiului și al timpului” +7 foto
Rodri. Foto: captură video: Facebook/Barcelona
Campionate

Rodri, prezentare spectaculoasă VIDEO+FOTO: Cum a anunțat Barcelona transferul starului spaniol: „Stăpânul spațiului și al timpului”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 20:35
  • Rodri (30 de ani) a avut parte de o prezentare spectaculoasă la Barcelona, unde va evolua în următoarele 4 sezoane.
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Catalanii au ajuns la un acord cu Manchester City, pentru suma de 76,5 milioane de euro.

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Rodri, prezentat oficial la Barcelona

Noul mijlocaș al catalanilor a avut parte de o prezentare specială, marți, printr-un videoclip cu un ceas tip pendul, alături de „Balonul de Aur” cucerit anterior, plus mesajul: „Stăpânul spațiului și al timpului a aterizat la Barcelona”.

„FC Barcelona și Manchester City au ajuns la un acord privind transferul lui Rodrigo Hernández Cascante, cunoscut în lumea fotbalului sub numele de Rodri, care se va alătura clubului catalan până la 30 iunie 2030.

Născut la Madrid pe 22 iunie 1996, internaționalul spaniol joacă pe postul de mijlocaș defensiv și este considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume pe această poziție. Se remarcă prin inteligența tactică, calmul în posesia mingii, capacitatea de a recâștiga posesia și precizia paselor.

Rodri a trecut prin formațiile de tineret ale clubului Atlético Madrid, deși a fost format la Villarreal, clubul la care a debutat în prima ligă spaniolă. Performanțele sale impresionante au determinat clubul Atlético să-l readucă în 2018. După un sezon excelent sub conducerea lui Diego Simeone, Manchester City l-a transferat în 2019.

La Man City, constanța sa, capacitatea de a controla ritmul meciurilor și calitățile de lider au ajutat echipa să câștige numeroase trofee, printre care mai multe titluri de campioană în Premier League, Cupa Angliei și Liga Campionilor în 2023, când a marcat golul decisiv care a asigurat clubului prima sa coroană europeană.

Rodri a jucat, de asemenea, un rol extrem de important în cadrul echipei naționale a Spaniei. A câștigat Euro 2024, un triumf care i-a consolidat statutul de unul dintre cei mai buni jucători din lume și care a culminat cu câștigarea Balonului de Aur în același an.

Recent, a jucat un rol-cheie în triumful Spaniei la Cupa Mondială, alături de opt jucători de la Barça, și a primit Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător al turneului”, a transmis clubul, potrivit fcbarcelona.com.

Rodri, prezentare spectaculoasă la Barcelona / foto: capturi video Facebook/Barcelona
Rodri, prezentare spectaculoasă la Barcelona / foto: capturi video Facebook/Barcelona

Galerie foto (7 imagini)

Rodri, prezentare spectaculoasă la Barcelona / foto: capturi video Facebook/Barcelona Rodri, prezentare spectaculoasă la Barcelona / foto: capturi video Facebook/Barcelona Rodri, prezentare spectaculoasă la Barcelona / foto: capturi video Facebook/Barcelona Rodri, prezentare spectaculoasă la Barcelona / foto: capturi video Facebook/Barcelona Rodri, prezentare spectaculoasă la Barcelona / foto: capturi video Facebook/Barcelona
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Cifrele lui Rodri la echipele de club:

  • Manchester City: 298 de meciuri, 28 de goluri, 32 de pase decisive
  • Villarreal: 84 de meciuri, două goluri, 6 pase decisive
  • Atletico Madrid: 47 de meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă

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