Jannik Sinner (25 de ani, #2 ATP) a oferit o primă reacție după intervenția chirurgicală pe care a suferit-o la genunchi.

Cât ar urma să dureze recuperarea italianului, mai jos în articol.

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Jannik Sinner nu a mai disputat un meci din luna iulie, de la Wimbledon. Tenismenul a traversat o perioadă foarte dificilă din cauza problemelor la genunchiul drept.

Jannik Sinner, mesaj după operație: „Îmi lipsește enorm să fiu pe teren”

Jannik Sinner a explicat că a încercat să evite operația pe cât de mult posibil, dar ajunsese în situația în care nu a mai avut de ales.

„În ultimele luni, împreună cu echipa mea, am încercat totul pentru a-mi trata accidentarea fără a ajunge la operație.

După câteva progrese foarte încurajatoare la început, din păcate genunchiul meu nu a reacționat așa cum ne-am fi dorit cu toții, motiv pentru care astăzi am suferit o mică intervenție chirurgicală pentru a îmbunătăți starea tractului meu iliotibial.

Îmi lipsește enorm să fiu pe teren și voi începe acum procesul de recuperare alături de echipa mea. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Ne vedem curând!”, a transmis Sinner pe Instagram.

Jannik Sinner s-a operat în Finlanda, la clinica celebrului chirurg Lasse Lempainen, cel care l-a consultat de două ori.

Italianul ar putea rata Australian Open 2027, întrucât perioada de recuperare după o astfel de operație este de aproximativ 4 luni, conform gazzetta.it.

Primul turneu de Grand Slam al anului viitor este programat între 11 și 31 ianuarie.

Ultimul meci oficial al lui Sinner a fost finala de la Wimbledon, din iulie, când l-a învins pe germanul Alexander Zverev, 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), și a cucerit al cincilea titlu de Grand Slam din carieră.

Cine este Lasse Lempainen

Lasse Lempainen, cel care l-a operat pe Jannik Sinner, este un chirurg ortoped finlandez, născut la Turku pe 5 noiembrie 1978.

Este considerat unul dintre cei mai buni chirurgi din acest domeniu. A fost elevul celebrului Sakari Orava, care a operat peste 20.000 de pacienți în orașul finlandez, conform sportmediaset.it.

Printre marii sportivi care s-au operat la Sakari Orava se numără și Van Basten, Guardiola, Beckham, Deschamps, Dimarco, Ottey, Howe, Lambruschini și Chechi. Este totodată un pionier în studierea sindromului de tract iliotibial printr-o celebră lucrare publicată în „British Journal of Sports Medicine” încă din 1978.

Lasse Lempainen lucrează la mai multe spitale din Turku și Helsinki, dar și la clinici din Madrid, Milano și Qatar.

El colaborează constant cu cluburi precum Barcelona, Juventus, AC Milan și Parma și menține legături strânse cu medicina sportivă italiană, inclusiv prin intermediul profesorului Herbert Schoenhuber, președintele de onoare al Comisiei Medicale a Federației Italiene a Sporturilor de Iarnă (FISI).

Printre sportivii operați de Lempainen se numără Ousmane Dembele, Artem Dovbyk, Pierre Kalulu, Leonardo Spinazzola, Ronald Araujo și Lorenzo Pellegrini.

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