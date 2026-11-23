Jannik Sinner (25 de ani, #2 ATP) ar urma să fie operat la genunchi marți, pentru a scăpa de problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap.

Participarea fostului lider mondial la Australian Open 2027 este pusă și acum sub semnul întrebării.

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Ultimul meci oficial al lui Sinner a fost finala de la Wimbledon, din iulie, când l-a învins pe germanul Alexander Zverev, 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), și a cucerit al cincilea titlu de Grand Slam din carieră.

A urmat însă o perioadă extrem de complicată, problemele la genunchiul drept împiedicându-l să mai joace până în prezent.

Jannik Sinner urmează să fie operat de chirurgul Lasse Lempainen

Jannik Sinner s-ar afla în zbor spre Finlanda pentru a fi consultat din nou de Lasse Lempainen, chirurgul ortoped care i-a examinat deja genunchiul drept în weekend, la Milano, anunță gazzetta.it.

Medicul activează la o clinică din Turku, un oraș situat la aproximativ 166 de kilometri distanță de capitala Helsinki. Lempainen este specialist în chirurgia genunchiului, precum și în leziuni musculare și ale tendoanelor.

Sinner va fi consultat din nou de acest medic, iar șansele ca tenismenul să fie operat marți sunt foarte mari. Dacă va fi supus unei intervenții chirurgicale, atunci italianul ar putea rata Australian Open 2027.

Perioada de recuperare după o astfel de operație este de cel puțin trei luni, iat primul turneu de Grand Slam al anului viitor este programat între 11 și 31 ianuarie.

Obiectivul este să joc la Australian Open (11-31 ianuarie 2027). În acest moment trebuie să respect protocoalele și să nu grăbesc lucrurile, pentru că aș putea avea probleme mai grave. Vreau să mai joc încă 10-15 ani. Jannik Sinner

Cine este Lasse Lempainen

Lasse Lempainen, cel care ar urma să îl opereze pe Jannik Sinner, este un chirurg ortoped finlandez, născut la Turku pe 5 noiembrie 1978.

Este considerat unul dintre cei mai buni chirurgi din acest domeniu. A fost elevul celebrului Sakari Orava, care a operat peste 20.000 de pacienți în orașul finlandez, conform sportmediaset.mediaset.it.

Printre marii sportivi care s-au operat la Sakari Orava se numără și Van Basten, Guardiola, Beckham, Deschamps, Dimarco, Ottey, Howe, Lambruschini și Chechi. Este totodată un pionier în studierea sindromului de tract iliotibial printr-o celebră lucrare publicată în „British Journal of Sports Medicine” încă din 1978.

Lasse Lempainen lucrează la mai multe spitale din Turku și Helsinki, dar și la clinici din Madrid, Milano și Qatar.

El colaborează constant cu cluburi precum Barcelona, Juventus, AC Milan și Parma și menține legături strânse cu medicina sportivă italiană, inclusiv prin intermediul profesorului Herbert Schoenhuber, președintele de onoare al Comisiei Medicale a Federației Italiene a Sporturilor de Iarnă (FISI).

Printre sportivii operați de Lempainen se numără Ousmane Dembele, Artem Dovbyk, Pierre Kalulu, Leonardo Spinazzola, Ronald Araujo și Lorenzo Pellegrini.

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