Jude Bellingham (23 de ani) se află în negocieri avansate cu Real Madrid pentru prelungirea contractului.

Starul englez ar putea deveni al treilea cel mai bine plătit jucător din Europa.

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După ce Thibaut Courtois, Aurelien Tchouameni și Arda Guler au semnat prelungirea înțelegerii cu Real Madrid în această lună, și Bellingham e aproape să semneze un nou contract cu echipa lui Jose Mourinho.

Jude Bellingham, aproape de prelungirea contractului cu Real Madrid

Ajuns pe „Santiago Bernabeu” în vara anului 2023, când a fost transferat de la Borussia Dortmund în schimbul sumei de 127 de milioane de euro, Jude Bellingham e aproape să semneze prelungirea contractului cu Real Madrid.

Stadiul negocierilor ar fi avansate, iar noua înțelegere dintre cele două părți va fi valabilă până în 2031, conform mundodeportivo.com.

Odată cu noul contract, Bellingham va deveni al treilea cel mai bine plătit jucător din Europa, având un salariu anual de aproximativ 31 de milioane de euro net, potrivit Daily Mail.

160 de milioane de euro este cota de piață a lui Jude Bellingham, conform Transfermarkt

Doar Erling Haaland, de la Manchester City (31,7 milioane de euro pe an), și coechipierul său de la Real Madrid, Kylian Mbappe (31,3 milioane de euro pe an), încasează mai bine decât Bellingham.

O sumă asemănătoare cu cea a englezului o are și Vinicius Junior, starul brazilian al „galacticilor”.

Harry Kane, atacantul lui Bayern, câștigă anual aproximativ 25 de milioane de euro, în timp ce Virgil van Dijk, fundașul lui Liverpool, încasează 21,7 milioane de euro pe sezon.

6 goluri și 4 pase decisive a reușit Jude Bellingham în acest sezon pentru Real Madrid, în 17 meciuri jucate

Pentru Real Madrid urmează duelul cu PSV din Liga Campionilor, partidă în care Jude Bellingham a fost lăsat pe banca de rezerve.

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