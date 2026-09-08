- Jelena Ostapenko (29 de ani) și Su-Wei Hsieh (40 de ani) s-au calificat în sferturile probei de dublu de la US Open.
- Mai multe momente tensionate au avut loc în timpul partidei câștigate împotriva perechii Hao-Ching Chan (32 de ani) / Maya Joint (20 de ani).
Într-o pauză dintre game-uri, Hsieh s-a îndreptat spre arbitrul de scaun, în timp ce Ostapenko a indicat că există o problemă cu antrenorul adversarelor.
Jelena Ostapenko s-a băgat în războiul dintre taiwanezele Su-Wei Hsieh și Hao-Ching Chan
Letona a susținut că antrenorul aplauda și striga după greșelile lor și că le lăuda sarcastic loviturile în limba chineză, remarci pe care Hsieh i le traducea.
„Fac asta pentru că știu că nu ne pot învinge”, i-a spus Ostapenko arbitrului, descriind comportamentul drept „foarte lipsit de respect” și cerând prezența unui traducător de limba chineză.
Meciul a continuat, iar Hsieh și Ostapenko au obținut victoria după o oră și 22 de minute de joc, scor 6-4, 6-4.
După ultimul punct, Ostapenko a țipat în direcția lojei adversarelor, înainte de a se îndrepta spre Joint și Chan pentru a le strânge mâna. Hao-Ching a ignorat-o pe conaționala Hsieh, scenă care a șocat-o pe letonă.
Galerie foto (11 imagini)
Hsieh și Chan sunt rivale de mai mulți ani. Su-Wei consideră că Federația de Tenis din Taiwan i-ar fi acordat lui Chan și surorii sale mai mici, Yung-Jan, un tratament preferențial, prin alocarea de fonduri și resurse, scrie nypost.com.
Su-Wei Hsieh și Jelena Ostapenko (favorite 4) vor juca în sferturile de finală împotriva echipei Elise Mertens / Diana Shnaider (8).