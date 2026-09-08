Jelena Ostapenko (29 de ani) și Su-Wei Hsieh (40 de ani) s-au calificat în sferturile probei de dublu de la US Open.

Mai multe momente tensionate au avut loc în timpul partidei câștigate împotriva perechii Hao-Ching Chan (32 de ani) / Maya Joint (20 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Într-o pauză dintre game-uri, Hsieh s-a îndreptat spre arbitrul de scaun, în timp ce Ostapenko a indicat că există o problemă cu antrenorul adversarelor.

Jelena Ostapenko s-a băgat în războiul dintre taiwanezele Su-Wei Hsieh și Hao-Ching Chan

Letona a susținut că antrenorul aplauda și striga după greșelile lor și că le lăuda sarcastic loviturile în limba chineză, remarci pe care Hsieh i le traducea.

„Fac asta pentru că știu că nu ne pot învinge”, i-a spus Ostapenko arbitrului, descriind comportamentul drept „foarte lipsit de respect” și cerând prezența unui traducător de limba chineză.

Meciul a continuat, iar Hsieh și Ostapenko au obținut victoria după o oră și 22 de minute de joc, scor 6-4, 6-4.

După ultimul punct, Ostapenko a țipat în direcția lojei adversarelor, înainte de a se îndrepta spre Joint și Chan pentru a le strânge mâna. Hao-Ching a ignorat-o pe conaționala Hsieh, scenă care a șocat-o pe letonă.

Hsieh și Chan sunt rivale de mai mulți ani. Su-Wei consideră că Federația de Tenis din Taiwan i-ar fi acordat lui Chan și surorii sale mai mici, Yung-Jan, un tratament preferențial, prin alocarea de fonduri și resurse, scrie nypost.com.

Su-Wei Hsieh și Jelena Ostapenko (favorite 4) vor juca în sferturile de finală împotriva echipei Elise Mertens / Diana Shnaider (8).

BIG WIN! BIG YELL! BIG DRAMA! AND NO HANDSHAKE YET AGAIN!!!



Su-Wei and Penko are THROUGH to the quarterfinals with a 6-4, 6-4 defeat of Chan/Joint! Penko makes sure Chan's box hears her roars! This is why we watch!!!#usopen pic.twitter.com/gXqZ5bO9JT — BRISBANE CHAMP! (@hsieh_n_wong) September 7, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport