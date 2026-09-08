Ostapenko, răcnete la US Open FOTO. Letona s-a implicat într-un război care nu e al ei: „Fac asta pentru că știu că nu ne pot învinge” +11 foto
Jelena Ostapenko (Foto: captură video X)
Tenis

Ostapenko, răcnete la US Open FOTO. Letona s-a implicat într-un război care nu e al ei: „Fac asta pentru că știu că nu ne pot învinge”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 15:00
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 15:09
  • Jelena Ostapenko (29 de ani) și Su-Wei Hsieh (40 de ani) s-au calificat în sferturile probei de dublu de la US Open.
  • Mai multe momente tensionate au avut loc în timpul partidei câștigate împotriva perechii Hao-Ching Chan (32 de ani) / Maya Joint (20 de ani).
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Într-o pauză dintre game-uri, Hsieh s-a îndreptat spre arbitrul de scaun, în timp ce Ostapenko a indicat că există o problemă cu antrenorul adversarelor.

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Jelena Ostapenko s-a băgat în războiul dintre taiwanezele Su-Wei Hsieh și Hao-Ching Chan

Letona a susținut că antrenorul aplauda și striga după greșelile lor și că le lăuda sarcastic loviturile în limba chineză, remarci pe care Hsieh i le traducea.

„Fac asta pentru că știu că nu ne pot învinge”, i-a spus Ostapenko arbitrului, descriind comportamentul drept „foarte lipsit de respect” și cerând prezența unui traducător de limba chineză.

Meciul a continuat, iar Hsieh și Ostapenko au obținut victoria după o oră și 22 de minute de joc, scor 6-4, 6-4.

După ultimul punct, Ostapenko a țipat în direcția lojei adversarelor, înainte de a se îndrepta spre Joint și Chan pentru a le strânge mâna. Hao-Ching a ignorat-o pe conaționala Hsieh, scenă care a șocat-o pe letonă.

Jelena Ostapenko a răbufnit după meciul de dublu de la US Open (FOTO: captură video X)
Jelena Ostapenko a răbufnit după meciul de dublu de la US Open (FOTO: captură video X)

Galerie foto (11 imagini)

Jelena Ostapenko a răbufnit după meciul de dublu de la US Open (FOTO: captură video X) Jelena Ostapenko a răbufnit după meciul de dublu de la US Open (FOTO: captură video X) Jelena Ostapenko a răbufnit după meciul de dublu de la US Open (FOTO: captură video X) Jelena Ostapenko a răbufnit după meciul de dublu de la US Open (FOTO: captură video X) Jelena Ostapenko a răbufnit după meciul de dublu de la US Open (FOTO: captură video X)
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Hsieh și Chan sunt rivale de mai mulți ani. Su-Wei consideră că Federația de Tenis din Taiwan i-ar fi acordat lui Chan și surorii sale mai mici, Yung-Jan, un tratament preferențial, prin alocarea de fonduri și resurse, scrie nypost.com.

Su-Wei Hsieh și Jelena Ostapenko (favorite 4) vor juca în sferturile de finală împotriva echipei Elise Mertens / Diana Shnaider (8).

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