Mai poate Osaka să ajungă în vârf? Fosta campioană, care a învățat să iubească din nou tenisul, a fost oprită în optimi la US Open
Pe fața lui Naomi Osaka s-a putut citi în multe momente suferința / IMAGO
Tenis

Mai poate Osaka să ajungă în vârf? Fosta campioană, care a învățat să iubească din nou tenisul, a fost oprită în optimi la US Open

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 11:50
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 12:04
  • Naomi Osaka (28 de ani, #13 WTA) și-a încheiat aventura la US Open în optimile de finală, după ce a fost învinsă de Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA), scor 1-6, 4-6.
  • Adversara sa, Rybakina, este la un singur meci distanță de a deveni numărul 1 mondial
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Pentru japoneză, rezultatul este cu atât mai amar cu cât turneul de la New York a reprezentat, de-a lungul timpului, unul dintre cele mai importante locuri din cariera sa.

Osaka a câștigat US Open de două ori, în 2018 și 2020, iar numele ei a devenit unul dintre cele mai îndrăgite de publicul de la Flushing Meadows.

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Când organismul refuză să mai coopereze

Naomi părăsește acum New York-ul dezamăgită, însă cifrele de pe tabelă trec în plan secund.

Înfrângerea categorică suferită în optimile de finală de la US Open în fața Elenei Rybakina, un sec 6-1, 6-4, nu a fost doar o demonstrație de forță a jucătoarei din Kazahstan, ci și radiografia dureroasă a unui organism care cooperează din ce în ce mai greu.

Osaka a admis că durerile la tendonul lui Ahile au revenit în ultimele zile și i-au afectat mobilitatea pe suprafața dură de la Flushing Meadows

A forțat o revenire spectaculoasă

Oricum, New York-ul a fost un pas înainte. La doar câțiva ani după ce părea că tenisul nu-i mai face nicio plăcere, japoneza încearcă să-și reconstruiască treptat cariera. A trecut prin pauze, momente dificile și o perioadă în care a lipsit de pe teren după nașterea fiicei sale, Shai.

Osaka a trebuit să accepte înfrângeri, clasări mai slabe și faptul că jucătoarea care domina odată tenisul mondial nu mai speria pe nimeni.

La New York a fost puțin altfel. A ajuns până în optimi, a atras din nou publicul și a demonstrat că încă poate concura cu cele mai bune jucătoare ale lumii. Doar că adversara din optimi a fost prea puternică.

Pentru Rybakina, victoria are o miză uriașă. Kazaha este acum la un singur meci de a deveni numărul 1 mondial!

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