Joao Cancelo, întors din drum! Situația jenantă în care l-a pus Barcelona + Lamine Yamal, Olmo și Rodri, nedumeriți +15 foto
Joao Cancelo. Foto: Imago
Campionate

Joao Cancelo, întors din drum! Situația jenantă în care l-a pus Barcelona + Lamine Yamal, Olmo și Rodri, nedumeriți

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 11:02
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 11:02
  • Joao Cancelo (32 de ani), fundașul portughez al Barcelonei, a trecut printr-un moment neplăcut înaintea meciului cu Al Ahly, câștigat de catalani cu 2-1 în Trofeul Joan Gamper.
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Fotbalistul era deja echipat și pregătit să iasă pe teren la prezentarea lotului, dar și să joace în amical, însă a fost întors din drum în ultima clipă!

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Joao Cancelo, întors din drum! Situația jenantă în care l-a pus Barcelona

Cancelo revenise recent la Barcelona, dar formalitățile legate de înregistrarea sa nu sunt încă finalizate, conform ara.cat.

Portughezul aștepta să fie prezentat alături de restul lotului în fața fanilor.

Momentul s-a petrecut pe tunelul care duce spre teren. Cancelo era deja echipat și pregătit să iasă alături de colegi când i s-a comunicat că nu va fi prezentat publicului și că nu poate fi folosit în amical, conform sport.es.

65 de meciuri
a disputat João Cancelo pentru Barcelona în sezoanele 2023-2024 și 2025-2026, cumulat

În imaginile surprinse la stadion, Lamine Yamal îl întreabă nedumerit ce s-a întâmplat, iar Cancelo ridică din umeri, vizibil nemulțumit, și se întoarce la vestiare.

Și ceilalți jucători aflați în zonă sunt surprinși: Dani Olmo bate ironic din palme, în timp ce Rodri îi strigă ceva de pe culoar, iar Cancelo își continuă drumul nervos spre vestiar.

Joao Cancelo, nervos după ce a aflat că nu va juca. Foto: Instagram @asanchezfallada
Joao Cancelo, nervos după ce a aflat că nu va juca. Foto: Instagram @asanchezfallada

Galerie foto (15 imagini)

Joao Cancelo, nervos după ce a aflat că nu va juca. Foto: Instagram @asanchezfallada Joao Cancelo, nervos după ce a aflat că nu va juca. Foto: Instagram @asanchezfallada Joao Cancelo, nervos după ce a aflat că nu va juca. Foto: Instagram @asanchezfallada Joao Cancelo, nervos după ce a aflat că nu va juca. Foto: Instagram @asanchezfallada Joao Cancelo, nervos după ce a aflat că nu va juca. Foto: Instagram @asanchezfallada
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Catalanii au câștigat Trofeul Joan Gamper cu 2-1, grație golurilor marcate de Hamza Abdelkarim și Raphinha. Zizo a înscris pentru Al Ahly în repriza secundă.

Hamza Abdelkarim a ales să nu-și sărbătorească golul după ce a înscris împotriva fostei sale echipe.

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