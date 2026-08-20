Vasile Mogoș, din nou în Italia Internaționalul român și-a găsit echipă după despărțirea de Universitatea Craiova   +53 foto
Vasile Mogoș. Foto: Instagram @sscalciobari
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Vasile Mogoș, din nou în Italia Internaționalul român și-a găsit echipă după despărțirea de Universitatea Craiova

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 10:07
  • Vasile Mogoș (33 de ani), internațional român cu 8 selecții pentru echipa națională, a semnat cu Bari, formație retrogradată la finalul sezonului trecut din Serie B în Serie C. 
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Vasile Mogoș și-a găsit echipă după despărțirea de Universitatea Craiova

Pentru Mogoș, mutarea reprezintă o revenire în fotbalul italian după trei sezoane petrecute în România, la CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Fundașul a semnat o înțelegere valabilă până în iunie 2027, cu opțiune de prelungire, și a efectuat deja primul antrenament cu noua sa echipă.

Fundașul s-a format în Italia și a evoluat de-a lungul carierei pentru Asti, Real Vicenza, Delta Porto Tolle, Lumezzane, Reggiana, Ascoli, Cremonese, Chievo Verona și Crotone.

Mogoș ar putea avea rapid ocazia să debuteze pentru noua echipă.

Bari începe sezonul de Serie C vineri, 21 august, de la ora 22:00, pe teren propriu, împotriva celor de la Cavese.

În lotul lui Bari, principalii concurenți ai lui Mogoș pentru postul de fundaș central sunt căpitanul Valerio Mantovani (30 de ani), Francesco Vicari (32 de ani), Mirko Elia (25 de ani) și Niccolo Cocetta (22 de ani). Românul poate evolua și în banda dreaptă a apărării.

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Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (53 imagini)

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+53 Foto
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Cifrele lui Mogoș:

  • Cremonese: 66 meciuri, 7 goluri, 4 pase decisive
  • CFR Cluj: 62 meciuri, două goluri, o pasă decisivă
  • Reggiana: 53 meciuri, 8 goluri, 3 pase decisive
  • Ascoli: 50 de meciuri, un gol
  • Crotone: 46 de meciuri, 4 goluri, un pasă decisivă
  • Chievo Verona: 37 de meciuri, 4 goluri, 6 pase decisive
  • Real Vicenza: 35 de meciuri, 3 goluri
  • U Craiova: 34 de meciuri, un gol
  • Lumezzane: 31 de meciuri, 4 goluri, un pasă decisivă
  • Asti: 29 de meciuri, 4 goluri
  • Delta Porto Tolle: 16 meciuri, două goluri
8 selecții
are Vasile Mogoș pentru naționala României, iar ultima sa apariție a fost la Euro 2024

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