Vasile Mogoș, din nou în Italia Internaționalul român și-a găsit echipă după despărțirea de Universitatea Craiova

Vasile Mogoș (33 de ani), internațional român cu 8 selecții pentru echipa națională, a semnat cu Bari, formație retrogradată la finalul sezonului trecut din Serie B în Serie C.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul italian a anunțat oficial transferul definitiv al românului, care era liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova

Vasile Mogoș și-a găsit echipă după despărțirea de Universitatea Craiova

Pentru Mogoș, mutarea reprezintă o revenire în fotbalul italian după trei sezoane petrecute în România, la CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Fundașul a semnat o înțelegere valabilă până în iunie 2027, cu opțiune de prelungire, și a efectuat deja primul antrenament cu noua sa echipă.

Fundașul s-a format în Italia și a evoluat de-a lungul carierei pentru Asti, Real Vicenza, Delta Porto Tolle, Lumezzane, Reggiana, Ascoli, Cremonese, Chievo Verona și Crotone.

Mogoș ar putea avea rapid ocazia să debuteze pentru noua echipă.

Bari începe sezonul de Serie C vineri, 21 august, de la ora 22:00, pe teren propriu, împotriva celor de la Cavese.

În lotul lui Bari, principalii concurenți ai lui Mogoș pentru postul de fundaș central sunt căpitanul Valerio Mantovani (30 de ani), Francesco Vicari (32 de ani), Mirko Elia (25 de ani) și Niccolo Cocetta (22 de ani). Românul poate evolua și în banda dreaptă a apărării.

FOTO. Mogoș, campion al României cu U Craiova

Cifrele lui Mogoș:

Cremonese : 66 meciuri, 7 goluri, 4 pase decisive

: 66 meciuri, 7 goluri, 4 pase decisive CFR Cluj : 62 meciuri, două goluri, o pasă decisivă

: 62 meciuri, două goluri, o pasă decisivă Reggiana : 53 meciuri, 8 goluri, 3 pase decisive

: 53 meciuri, 8 goluri, 3 pase decisive Ascoli : 50 de meciuri, un gol

: 50 de meciuri, un gol Crotone : 46 de meciuri, 4 goluri, un pasă decisivă

: 46 de meciuri, 4 goluri, un pasă decisivă Chievo Verona : 37 de meciuri, 4 goluri, 6 pase decisive

: 37 de meciuri, 4 goluri, 6 pase decisive Real Vicenza : 35 de meciuri, 3 goluri

: 35 de meciuri, 3 goluri U Craiova : 34 de meciuri, un gol

: 34 de meciuri, un gol Lumezzane : 31 de meciuri, 4 goluri, un pasă decisivă

: 31 de meciuri, 4 goluri, un pasă decisivă Asti : 29 de meciuri, 4 goluri

: 29 de meciuri, 4 goluri Delta Porto Tolle: 16 meciuri, două goluri

8 selecții are Vasile Mogoș pentru naționala României, iar ultima sa apariție a fost la Euro 2024

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport