Infantino i-a răspuns lui Burleanu Ce poate face șeful FRF după ce președintele FIFA a încercat să vândă 20% din Cupa Mondială. Ce restricții are!
Răzvan Burleanu și Gianni Infantino. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

Infantino i-a răspuns lui Burleanu Ce poate face șeful FRF după ce președintele FIFA a încercat să vândă 20% din Cupa Mondială. Ce restricții are!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 11:39
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 11:39
  • Răzvan Burleanu poate vedea „documentele-cheie” ale planului lui Gianni Infantino de a vinde 20% din Cupa Mondială. Ce trebuie să respecte președintele FRF.
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Răzvan Burleanu este membru în Consiliul FIFA din aprilie 2021, reales în primăvara lui 2025 pentru încă un mandat care se încheie în 2029.

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Președintele FRF a fost în ultimele luni unul dintre cei mai feroce adversari ai lui Gianni Infantino. L’Equipe scriind inclusiv că Burleanu ar putea fi o variantă B din partea UEFA pentru a concura cu elvețianul la alegerile FIFA din 18 martie 2027.

Principala cauză a supărării lui Burleanu față de Infantino

Rivalitate declanșată mai ales după ce s-a aflat că șeful FIFA a încercat să vândă în secret 20% din Cupa Mondială unui fond de investiții condus de Joshua Kushner, fratele ginerelui lui Donald Trump.

Planul secret al lui Infantino legat de CM îl avea în umbră pe Donald Trump. Foto: Imago Planul secret al lui Infantino legat de CM îl avea în umbră pe Donald Trump. Foto: Imago
Planul secret al lui Infantino legat de CM îl avea în umbră pe Donald Trump. Foto: Imago

O tentativă care, dacă ar fi reușit, l-ar fi transformat pe Infantino în comisarul noului proiect, Fifa Forward Enterprise (FFE), cu un salariu anual de 30 de milioane de dolari (27 milioane de euro), de șase ori mai mult decât primește ca președinte FIFA.

Burleanu trebuie să meargă la sediul FIFA de la Zurich. Și să lase telefonul la intrare

Infantino le-a răspuns lui Burleanu și colegilor din Consiliul FIFA prin secretarul său general, Mattias Grafstrom.

Le-a oferit posibilitatea să vadă toate documentele importante ale planului FFE. Cu niște condiții însă.

Fiecare membru al Consiliului FIFA trebuie să meargă la sediul forului mondial de la Zurich pentru a vedea acele acte. Și, susține The Times, Burleanu trebuie să predea telefonul sau orice aparat de fotografiat înainte să intre în sală. FIFA nu are încredere totală nici în membrii propriului Consiliu.

Ce e obligat să respecte Burleanu: „Protocol strict de verificare pentru confidențialitate”

„FIFA va pune la dispoziția tuturor membrilor Consiliului FIFA, în cazul în care doresc acest lucru, documentele-cheie referitoare la propunerea FFE.

Vor fi disponibile la sediul FIFA din Zurich, conform unui protocol strict de verificare pentru a păstra confidențialitatea”, a transmis Grafstrom.

„FIFA face această ofertă direct tuturor membrilor Consiliului FIFA și numai membrilor Consiliului FIFA, ținând cont că îndatoririle lor sunt față de FIFA, inclusiv obligațiile de loialitate și confidențialitate, și de a acționa întotdeauna în interesul superior al FIFA”.

4,83 de milioane $
a primit Gianni Infantino în 2024 ca președinte FIFA, salariu și bonusuri

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