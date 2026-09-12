„Un duel al nervilor!” EXCLUSIV. Ce spune legendarul John McEnroe despre  finalele turneului US Open

John McEnroe, 67 de ani, analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, finala feminină și pe cea masculină de la US Open.

Ultimele partide ale turneului de Mare Șlem US Open se desfășoară astăzi, cea feminină, și mâine, cea masculină, putând fi vizionate pe Eurosport și pe platforma HBO Max.

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John McEnroe, legendarul fost număr 1 ATP, a acordat un interviu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, care va fi publicat în întregime duminică, în care a vorbit despre cariera Soranei Cîrstea, dar și despre finalele de la US Open.

De la ora 23:00, iubitorii tenisului pot vedea astăzi confruntarea dintre Aryna Sabalenka (Belarus) și noul număr 1 mondial WTA, Elena Rybakina (Ucraina).

Mâine are loc ultimul act în competiția masculină, finala disputându-se între Alexander Zverev (Germania) și Ben Shelton (USA).

John McEnroe: „Un duel al nervilor!”

John McEnroe este una dintre cele mai spectaculoase și reprezentative figuri din istoria tenisului mondial. Cu 7 titluri de Grand Slam la simplu (4 la US Open și 3 la Wimbledon), legendarul sportiv american a rămas celebru pentru geniul său tactic, voleurile impecabile și temperamentul vulcanic de pe teren.

Astăzi, McEnroe, expert Eurosport, e una dintre cele mai respectate, sincere și incisive voci din mass-media sportivă internațională, analizele sale oferind o perspectivă tehnică de neegalat asupra tenisului modern.

17 partide directe au jucat cele două, Sabalenka câștigând 10 dintre acestea

Acesta a caracterizat astfel finala feminină: „Sabalenka are ultimele două victorii pe hard în fața Rybakinei, la Indian Wells și Miami, dar aceasta din urmă a învins-o în finala Australian Open. Deci va fi un duel al nervilor, fără îndoială.

Știm rivalitatea dintre ele. Sabalenka sigur va dori să-și reafirme supremația, dar Elena are o îndârjire specială atunci când joacă împotriva Arynei”.

John McEnroe: „Poate fi ideal”

Americanul Ben Shelton va juca prima sa finală de Grand Slem chiar în fața propriilor suporteri. El îl va întâlni pe mult mai titratul Alexander Zverez în ultimul act de la US Open.

„În finala masculină, totul depinde de cum va face față Shelton primei finale de Mare Șlem din carieră. Poate fi ideal că va juca în fața propriilor fani, dacă va putea face abstracție de presiune, și dacă va transforma energia spectatorilor în «benzină» pentru jocul său. Sau poate fi o mare problemă dacă va simți așteptările unei țări întregi că atârnă de racheta sa”, ne-a spus John McEnroe.

Întrebat de ce atât de puțini jucători americani ajung în finalele turneelor de Mare Șlem, în ultima perioadă, fostul număr 1 ATP a declarat:

„În Europa, tenisul are o istorie mai bogată și este mult mai accesibil. În SUA, accesibilitatea și costurile sunt probleme mari, iar cei mai buni sportivi bărbați aleg adesea fotbalul american, baschetul sau fotbalul european.

La feminin, jucătoare precum Venus și Serena Williams au avut succes deoarece au primit oportunități financiare care nu existau în alte sporturi feminine. În Europa, tenisul se află mai sus în ierarhia sportivă. Trebuie să oferim mai multe oportunități copiilor care altfel nu și-ar permite echipamentul și antrenamentele, lucru pe care încerc să îl fac la clubul meu”.

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