Polonia - România 6-0. Cornel Dinu, fostul selecționer al României, a avut un discurs dur la adresa fotbalului românesc, după umilința de la Varșovia.

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„Tricolorii” nu au avut nicio șansă în fața Poloniei, care s-a impus fără mari probleme pe teren propriu.

România a evoluat în inferioritate numerică din minutul 22, după eliminarea lui Drăgușin.

Polonia - România 6-0 . Cornel Dinu: „Toți stau să fure la toate nivelurile”

„Părerea mea este că cei care conduc fotbalul românesc trebuie să-și dea un… Să se așeze cu picioarele în apă rece și să-și dea singur o dictare, dacă știu cumva ce calități trebuie să aibă un selecționer la nivelul echipei naționale.

Ei au încercat doar să se acopere cu niște nume, dar care din păcate nu s-au dovedit în concordanță cu ceea ce înseamnă calitățile reale pe care le are fotbalul românesc. Uitați-vă că la toate nivelurile, și la 21 și la 18 ani, suntem în cădere totală.

Dacă ar exista niște oameni cu responsabilitate care au simțit, măcar de pe bancă, jocul de fotbal, pentru că în tribună probabil au mai fost, cum este actuala conducere federală. Ei ar trebui să plece în masă pentru eșecul pe care are îl are fotbalul românesc.

Pleacă cineva în țara asta? Toți stau să fure la toate nivelurile și fură și în fotbal”, a declarat Cornel Dinu la Prima Sport.

Convingerea mea este că la ora actuală Hagi a fost și el împins într-un haos total de reprezentare și într-o cădere a fotbalului românesc. N-a fost inspirat și n-a gândit, pentru că el nu mai are o experiență la nivel internațional de echipă reprezentativă. Cornel Dinu, fost selecționer

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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