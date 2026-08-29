Mourinho n-are dubii! Cine ar trebui să câștige Balonul de Aur: „Nu joacă nici la PSG, nici în naționala Spaniei”

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, are un favorit clar pentru câștigarea Balonului de Aur 2026, chiar dacă nu i-a pronunțat direct numele.

Trofeul va fi decernat pe 26 octombrie, la Londra. Va fi pentru prima dată în istorie când ceremonia nu va avea loc la Paris.

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Tehnicianul portughez consideră că titlul de cel mai bun fotbalist al lumii nu ar trebui să-i revină unui jucător de la PSG, câștigătoarea Ligii Campionilor, sau unui component al naționalei Spaniei, noua campioană mondială.

Kylian Mbappe ar trebui să câștige Balonul de Aur 2026, crede Jose Mourinho

Jose Mourinho a sugerat că Kylian Mbappe merită să câștige Balonul de Aur din acest an, pentru că „a scris istorie la nivel individual în această vară”.

Săptămâna trecută, lusitanul argumenta că atacantul francez a marcat 22 de goluri în 22 de meciuri disputate la Campionatul Mondial, fiind cel mai bun marcator din istoria competiției.

„Cei mai buni jucători din lume sunt doi, trei sau patru, și știm cine sunt: se află aici. Pentru mine, există unul care, la nivel individual, a scris istorie în această vară.

Nu poți acorda Balonul de Aur unui jucător doar pentru că a câștigat Liga Campionilor sau Campionatul Mondial.

Balonul de Aur ar trebui să-i revină unui jucător care, odată ce se va retrage, va fi regretat pentru totdeauna. Mi-e dor de Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Messi, Zidane…”, a spus Mourinho, potrivit marca.com.

Dacă vrem să premiem Liga Campionilor, atunci să-i dăm premiul lui Luis Enrique. Pentru naționala Spaniei, să i-l dăm lui De la Fuente. Cel mai bun jucător din lume este cu totul altcineva, iar el nu joacă nici la PSG, nici în naționala Spaniei. Jose Mourinho, antrenor Real Madrid

Deși nu a reușit să câștige vreun trofeu important cu Real Madrid sau naționala Franței, Mbappe se numără printre candidații la Balonul de Aur, după ce a încheiat sezonul precedent ca golgheter în La Liga și Liga Campionilor și Cupa Mondială 2026.

Conform cotelor Superbet, Mbappe se află pe locul 3 în topul favoriților:

Harry Kane 1.80

Lamine Yamal 5.50

Kylian Mbappe 6.00

Kvicha Kvaratskhelia 8.00

Rodri 9.00

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