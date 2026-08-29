„Festivalul capacului de borcan” Peluza Nord FCSB, reacție acidă după ce un oficial FRF a propus ca derby-urile cu Dinamo să se joace în afara țării

Peluza Nord FCSB a reacționat ironic după ce Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a propus ca derby-urile cu Dinamo să se dispute în afara țării.

Dinamo - FCSB se joacă sâmbăta viitoare, de la ora 20:30, în etapa #8 din Liga 1. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Derby de România se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, deși inițial conducerea „câinilor” alesese Cluj Arena, în condițiile în care Arena Națională este indisponibilă.

Planul s-a schimbat însă după intervenția suporterilor dinamoviști, care s-au opus ideii ca meciul să fie disputat în afara Capitalei.

Peluza Nord FCSB: „Probabil mai ținem Arena Națională închisă o lună”

Ultrașii grupării roș-albastre ironizează situația Arenei Naționale, inventând un „festival al capacului de borcan” pentru a sugera că stadionul este ocupat cu evenimente extrasportive care împiedică desfășurarea meciurilor de fotbal.

„Poate că înțelegeți de ce fotbalul românesc a ajuns unde a ajuns... Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, propune ca derby-urile cu Dinamo să se joace în diaspora.

Și propunerea vine exact în momentul în care Arena Națională este interzisă fotbalului de aproape jumătate de an, iar cel mai important derby al României ajunge (a doua oară în aceste luni) pe un stadion de aproximativ 8.000 de locuri.

În loc ca oamenii care conduc fotbalul românesc să caute soluții pentru ca Arena Națională să fie permanent disponibilă fotbalului, să construiască un spectacol care să aducă oamenii înapoi pe stadioanele din România și să transforme marile meciuri în evenimente cu zeci de mii de suporteri, ei căutăm soluții să trimitem meciurile în alte țări.

Între timp, echipa cu cei mai mulți suporteri, joacă mâine la Târgoviște (n.r. - FCSB - UTA Arad) pentru că Edilul Condicar (n.r. - se referă la Ciprian Ciucu) organizează pe Arena Națională - Festivalul Național al Capacului de Borcan – București 2026, cu secțiuni speciale Filet sau Presiune, Castravetele Românesc în Context European și mult așteptata conferință Pocnește capacul sau nu pocnește?

Evident, festivalul este o invenție. Dar, în situația în care a ajuns Arena Națională, v-ar mai mira să fie adevărat? Cu montaj și demontaj, probabil mai ținem stadionul închis o lună”, a transmis Peluza Nord FCSB pe Facebook.

Evenimentele care au blocat disputarea meciurilor de fotbal pe Arena Națională:

13 mai 2026 - concert Metallica

23 mai 2026 - concert Max Korzh

28 mai 2026 – concert Iron Maiden

19-21 iunie 2026 – Congresul internațional al Martorilor lui Iehova

17-19 iulie 2026 – Bucharest Town Charity Run

21-23 august 2026 – SAGA Festival

4-6 septembrie - Asia Fest

11-13 septembrie 2026 – East European Comic Con

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci jucat de cele două rivale chiar pe „Arcul de Triumf”

Andrei Vochin, propunere spectaculoasă: „Dinamo - FCSB să se poată organiza în diaspora”

Andrei Vochin consideră că disputarea derby-urilor în Italia și Spania ar putea reprezenta o oportunitate inedită pentru românii din cele două țări.

„Îmi doresc un moment ca Dinamo - FCSB să se poată organiza, tur-retur, în diaspora. Unde avem cea mai mare comunitate de români, Spania, Italia.

Ar fi un premiu pentru români, că și ei sunt tot ai noștri, chiar dacă au plecat din țară și muncesc în străinătate. Fondul de suporteri Dinamo + FCSB se duce undeva la 70% din consumatorii de fotbal de peste tot, inclusiv diaspora.

Într-unul dintre campionate, cele două meciuri să aibă loc în două comunități de români”, a declarat Andrei Vochin, conform fanatik.ro.

Ce stadioane au găzduit Derby de România de-a lungul timpului

Stadionul Naţional - 23 August - 64 de meciuri

Dinamo - 40

Național Arena - 34

Ghencea - 34

Republicii - 14

Arcul de Triumf - 2

Cotroceni - 2

Municipal, Brașov - 1

Tineretului, Brașov - 1

Venus - 1

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