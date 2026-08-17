Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a apărut cu ochiul drept învinețit la meciul amical câștigat de formația sa cu Schalke, scor 3-0, pe Veltins Arena.

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Imaginea tehnicianului portughez a atras imediat atenția. Mourinho s-ar fi accidentat în timpul ședinței de pregătire de dinaintea meciului cu Schalke.

Mourinho, surprins cu ochiul vânăt în timpul amicalului cu Schalke

O minge l-a lovit în ochelari, aceștia s-au spart, iar tehnicianul s-a ales cu o lovitură vizibilă în zona ochiului drept.

„O minge în față, în timpul antrenamentului. Dacă nu aș fi purtat ochelari, probabil că nu s-ar fi întâmplat deloc. Putea fi mai rău”, a explicat Mourinho, conform tribuna.com.

Echipa lui Mourinho s-a impus fără mari emoții. Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 6, Dean Huijsen a majorat avantajul în minutul 20, iar Carlos Espi a stabilit scorul final în minutul 57.

După partidă, portughezul s-a declarat mulțumit de modul în care echipa sa a arătat înaintea debutului oficial.

„Din punct de vedere tactic, ideile încep să se vadă treptat. Jucătorii au o calitate superioară, o calitate incredibilă. Lucrăm foarte bine ca echipă, cu mingea, fără minge...

Cred că a fost un test foarte bun, un ultim antrenament foarte bun înainte să înceapă munca adevărată, pentru că important este să joci pe bune, să lupți pentru puncte. Asta este ceea ce ne place”, a spus Mourinho.

Real Madrid revine acum în Spania, unde urmează să o întâlnească pe Espanyol, pe 22 august, în primul meci oficial după perioada de pregătire.

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